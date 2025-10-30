«Не трогай молодёжь»: Шаляпин жёстко ответил Соседову за критику молодых певиц

30 октября 2025, 21:08

Прохор Шаляпин вступился за Клаву Коку и Люсю Чеботину после критики Соседова

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин выступил в поддержку певиц Клавы Коки и Люси Чеботиной. Музыкальный критик Сергей Соседов ранее предложил запретить им петь. Шаляпин в комментарии для Telegram-канала «Звездач» ответил критику.





Певец заявил, что Соседов позволил себе гадости в адрес Люси Чеботиной и ошибся в оценке Клавы Коки.

«Нельзя так к молодёжи относиться. Клава Кока, был на концерте, видел, сложные трюки, девчонка старается. Пишет песни, купила маме квартиру, работает, выступает, улыбается. Зачем говорить гадости? Она пашет, работает. Соседову хочется сказать — заняться здоровьем», — произнёс Прохор.

«Это другое поколение, нельзя своё навязывать, обзывать», — подытожил певец.

