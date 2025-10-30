«Не трогай молодёжь»: Шаляпин жёстко ответил Соседову за критику молодых певиц
Прохор Шаляпин вступился за Клаву Коку и Люсю Чеботину после критики Соседова
Певец Прохор Шаляпин выступил в поддержку певиц Клавы Коки и Люси Чеботиной. Музыкальный критик Сергей Соседов ранее предложил запретить им петь. Шаляпин в комментарии для Telegram-канала «Звездач» ответил критику.
Певец заявил, что Соседов позволил себе гадости в адрес Люси Чеботиной и ошибся в оценке Клавы Коки.
«Нельзя так к молодёжи относиться. Клава Кока, был на концерте, видел, сложные трюки, девчонка старается. Пишет песни, купила маме квартиру, работает, выступает, улыбается. Зачем говорить гадости? Она пашет, работает. Соседову хочется сказать — заняться здоровьем», — произнёс Прохор.При этом Шаляпин назвал критика умным и замечательным человеком, которого ценит страна. Артист подчеркнул, что не следует трогать молодёжь.
«Это другое поколение, нельзя своё навязывать, обзывать», — подытожил певец.О Люсе Чеботиной Прохор отозвался как о талантливой, молодой и красивой артистке.