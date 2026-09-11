«Не трогайте наше»: Татьяна Догилева выступила против ремейков советской классики
Актриса Татьяна Догилева резко высказалась против ремейков советских фильмов
Актриса Татьяна Догилева в беседе с ТАСС резко высказалась против ремейков советских фильмов.
Татьяна Анатольевна отметила, что не стала бы смотреть новую версию «Покровских ворот», где сыграла, если бы фильм вышел в прокат.
«К ремейкам я отношусь резко отрицательно. Мне каждый раз хочется сказать: «Не трогайте вы наше! Своё придумайте!» Но своё, видать, не очень придумывается, или современные киноделы не относятся с такой любовью к тем фильмам, которые так много значили для нас» — заявила актриса.При этом Догилева положительно оценила состояние современного российского кино. Кроме того, она подчеркнула, что выбор ролей у неё по-прежнему есть. А вот новое поколение актёров артистку неприятно удивляет тем, что «бубнят себе под нос» текст.