«Не трогайте наше»: Татьяна Догилева выступила против ремейков советской классики

11 сентября 2026, 21:11

Актриса Татьяна Догилева резко высказалась против ремейков советских фильмов

Татьяна Догилева (Фото: кадр из фильма «Ёлки 3»)

Актриса Татьяна Догилева в беседе с ТАСС резко высказалась против ремейков советских фильмов.





Татьяна Анатольевна отметила, что не стала бы смотреть новую версию «Покровских ворот», где сыграла, если бы фильм вышел в прокат.

«К ремейкам я отношусь резко отрицательно. Мне каждый раз хочется сказать: «Не трогайте вы наше! Своё придумайте!» Но своё, видать, не очень придумывается, или современные киноделы не относятся с такой любовью к тем фильмам, которые так много значили для нас» — заявила актриса.