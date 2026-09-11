«Слезливая кумушка»: Соседов высмеял Долину после её сравнения с Марией Магдалиной

11 сентября 2026, 20:41

Критик Соседов высмеял Ларису Долину после её сравнения с Марией Магдалиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял Ларису Долину после того, как певица сравнила себя с Марией Магдалиной. Долина пожаловалась, что после истории с мошенниками она стала козлом отпущения.





В беседе с Общественной Службой Новостей критик отметил, что Лариса Александровна жалуется на финансовые трудности и сложности с покупкой новой квартиры, хотя потеряла только одну квартиру и нашла деньги на новое жильё.

«У неё прекрасные гонорары, уж точно не Долиной плакаться и говорить, что ей на что-то там не хватает бабла. Причём это говорит знаменитый артист с громким именем, а не рядовой россиянин. Меня это жутко возмущает», — сказал Соседов.

«Вот и делайте выводы, какая она там Мария Магдалина. Ой, ну прям бедная и слезливая кумушка. Все камни в неё бросают и обижают. Не верю ни одной её эмоции», — подчеркнул Сергей.