«Перебегал улицу и сломал обе руки»: Матвей Лыков рассказал о страшном падении в Париже
Матвей Лыков вспомнил, как оказался с двумя сломанными руками
Матвей Лыков поделился воспоминаниями о неожиданном происшествии, которое стало одним из самых переломных моментов в его жизни. Во время обычной пробежки по Парижу актёр получил серьёзную травму — он сломал обе руки. Об этом сообщает WomanHit.
По словам Лыкова, всё произошло в считаные секунды: он решил перебежать улицу, но на скорости не заметил цепь, которая отделяла тротуар от проезжей части. Споткнувшись о неё, актёр упал и получил двойной перелом.
«В этот момент всё остановилось. Я не мог даже самостоятельно попасть домой — пришлось просить прохожих помочь открыть дверь в подъезд и проводить меня до квартиры», — рассказал артист.Восстановление оказалось непростым испытанием: привычные ежедневные дела превратились в настоящие сложности. Умыться, побриться или просто поесть с двумя загипсованными руками стало задачей, требующей больших усилий.
Несмотря на неприятные обстоятельства, Лыков вспоминает эту историю с юмором и признаётся, что со стороны ситуация выглядела скорее как нелепое приключение, которое заставило его по-новому взглянуть на жизнь.