«Перебегал улицу и сломал обе руки»: Матвей Лыков рассказал о страшном падении в Париже

22 июня 2026, 21:40

Матвей Лыков вспомнил, как оказался с двумя сломанными руками

Матвей Лыков (Фото: Instagram* / @matveylykov)

Матвей Лыков поделился воспоминаниями о неожиданном происшествии, которое стало одним из самых переломных моментов в его жизни. Во время обычной пробежки по Парижу актёр получил серьёзную травму — он сломал обе руки. Об этом сообщает WomanHit.





По словам Лыкова, всё произошло в считаные секунды: он решил перебежать улицу, но на скорости не заметил цепь, которая отделяла тротуар от проезжей части. Споткнувшись о неё, актёр упал и получил двойной перелом.





«В этот момент всё остановилось. Я не мог даже самостоятельно попасть домой — пришлось просить прохожих помочь открыть дверь в подъезд и проводить меня до квартиры», — рассказал артист.