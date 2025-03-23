Не угодила? Стоянов покинул свое место в «Один в один» после выступления Ангарской

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Актер Юрий Стоянов покинул кресло жюри в шоу «Один в один» после выступления исполнительницы Надежды Ангарской, перевоплотившейся в американскую певицу Арету Франклин.
По оценке бьюти-обозревателей, да и других членов жюри, Ангарская выступила «бомбически». При этом вопрос, кто же мог не угодить Стоянову, остается открытым. Певец Алексей Чумаков назвал номер Ангарской талантливым.
Также между ним и Николаем Басковым возникла перепалка. Обладатель золотого голоса России не понимал строгости в отношении Ангарской со стороны Чумакова.
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Также между ним и Николаем Басковым возникла перепалка. Обладатель золотого голоса России не понимал строгости в отношении Ангарской со стороны Чумакова.
«Позовете меня, когда закончите, ладно», — сказал Стоянов.Причем номер Надежды он похвалил и поблагодарил ее за высокопрофессиональную работу.
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Никита Кротов