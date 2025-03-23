Не угодила? Стоянов покинул свое место в «Один в один» после выступления Ангарской

Артистка Наталия Антонова рассказала о том, что ее четвертая беременность была тяжелой, однако, несмотря на плохое предчувствие, она не стала прерывать ее. Детали актриса раскрыла в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Ребенок, родившийся на полтора месяца раньше срока, умер в двухмесячном возрасте.