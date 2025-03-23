Юлия Ковальчук публично обратилась к мужу на фоне скандала

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)
42-летняя Юлия Ковальчук прервала молчание после скандальных высказываний своего мужа, 44-летнего Алексея Чумакова. В интервью Светлане Бондарчук певец неоднозначно высказался о жене и их браке.
«Люблю!» — такой комментарий Ковальчук оставила под публикацией Чумакова в соцсети, в которой он высказался про абьюз.
После этого поклонники стали писать множество комментариев в поддержку Юлии.
Напомним, Алексей Чумаков в интервью Светлане Бондарчук двусмысленно высказался о жене Юлии Ковальчук. Пользователи сети возмутились мнением Алексея и выразили сочувствие его супруге. Чумаков и Ковальчук живут в браке более 11 лет. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Амелия, а 8 июля 2023 года стало известно о рождении дочери Алисии.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова