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«Все шло к тому»: Антонова о смерти двухмесячного сына

Наталия Антонова назвала «старородящей историей» смерть двухмесячного сына
Наталия Антонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталия Антонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артистка Наталия Антонова рассказала о том, что ее четвертая беременность была тяжелой, однако, несмотря на плохое предчувствие, она не стала прерывать ее. Детали актриса раскрыла в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Ребенок, родившийся на полтора месяца раньше срока, умер в двухмесячном возрасте.
«Все шло к тому, что должна была случиться беда. Вот так год складывался. Я знала, что не все там так гладко… Это и есть старородящая история. Надо вовремя остановиться. Мне не хватило сил. Я виню себя», — поделилась звезда.
Наталию госпитализировали с открывшимся кровотечением и сделали кесарево, однако, несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался спустя пару месяцев в реанимации. На процедуру ЭКО муж Наталии не согласился.

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#новости
SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами
SHOT: Музыканты «Дискотеки Аварии» не оплатили штраф ГИБДД за 2023 год
23 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Музыканты «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов задолжали приставам, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что речь идет о «смешном штрафе» ГИБДД за 2023 год. За пару лет к нему прибавился сбор в десять тысяч рублей, добавляют обозреватели.
При этом доходы группы, согласно посту, растут. Таким образом, в конце прошлого года стоимость выступлений музыкального коллектива выросла на один миллион рублей, а за корпоратив «Дискотека Авария» берет 4,8 миллиона рублей.

Также известно, что в 2018 году Рыжов не мог покинуть страну из-за проблем с долгами. Тогда он собирался на семейный отдых в Италию. Долг перед налоговой тогда составлял примерно сто тысяч рублей.

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#новости
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Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
Mash: Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
23 марта 2025, 11:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Жилина доставили в медицинское учреждение с сильной болью в брюшной полости. На данный момент пианиста оперируют.

Согласно информации канала, состояние дирижера стабильное. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию
Продюсер Дворцов: Пугачева вернется в Россию в случае сноса замка
23 марта 2025, 11:02

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru рассказал, что из-за чего примадонна может вернуться.
«Если начнут сносить замок в Грязи — приедет. Если только вопрос зайдет о ее денежных средствах, антиквариате и других активах — примчится сразу», — цитирует Дворцова NEWS.ru.

Продюсер выразил мнение, что после ситуации, когда Пугачева устроила скандал с российской журналисткой, ей не стоит возвращаться в российскую столицу.

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*Запрещен в РФ
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#алла пугачёва
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Юлия Ковальчук публично обратилась к мужу на фоне скандала
23 марта 2025, 10:40

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

42-летняя Юлия Ковальчук прервала молчание после скандальных высказываний своего мужа, 44-летнего Алексея Чумакова. В интервью Светлане Бондарчук певец неоднозначно высказался о жене и их браке.
«Люблю!» — такой комментарий Ковальчук оставила под публикацией Чумакова в соцсети, в которой он высказался про абьюз.

После этого поклонники стали писать множество комментариев в поддержку Юлии.

Напомним, Алексей Чумаков в интервью Светлане Бондарчук двусмысленно высказался о жене Юлии Ковальчук. Пользователи сети возмутились мнением Алексея и выразили сочувствие его супруге. Чумаков и Ковальчук живут в браке более 11 лет. В октябре 2017 года у пары родилась дочь Амелия, а 8 июля 2023 года стало известно о рождении дочери Алисии.

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*Запрещен в РФ
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#певица
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Беременная Ида Галич отложила свадьбу
Беременная Ида Галич отложила свадьбу на неопределенный срок
23 марта 2025, 09:33

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич отложила свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ледвичем из-за беременности. Блогер призналась, что не хочет устраивать торжество, будучи не в форме.
«Выхожу замуж, но я решила, что выйду после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином», — поделилась Галич в шоу «Кстати».

По словам Иды, свадебное торжество будет проходить в Москве или Московской области. Блогер пояснила, что российская столица является «гастрономической Меккой» и лучшим городом по уровню сервиса и организации.

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