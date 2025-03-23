«Все шло к тому»: Антонова о смерти двухмесячного сына

Наталия Антонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Артистка Наталия Антонова рассказала о том, что ее четвертая беременность была тяжелой, однако, несмотря на плохое предчувствие, она не стала прерывать ее. Детали актриса раскрыла в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Ребенок, родившийся на полтора месяца раньше срока, умер в двухмесячном возрасте.
«Все шло к тому, что должна была случиться беда. Вот так год складывался. Я знала, что не все там так гладко… Это и есть старородящая история. Надо вовремя остановиться. Мне не хватило сил. Я виню себя», — поделилась звезда.Наталию госпитализировали с открывшимся кровотечением и сделали кесарево, однако, несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался спустя пару месяцев в реанимации. На процедуру ЭКО муж Наталии не согласился.
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