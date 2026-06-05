«Она не вдупляет, что происходит»: Наталья Штурм жёстко прошлась по Волочковой

05 июня 2026, 12:41

Певица Наталья Штурм рассказала о конфликте с Волочковой на красной дорожке

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Наталья Штурм рассказала о конфликте с Анастасией Волочковой на светском мероприятии. Неприятность возникла на красной дорожке: Волочкова вышла туда с директором, когда там фотографировалась Штурм. Певице пришлось уйти, не завершив съёмку.





В беседе с «Газетой.Ru» Наталья отметила: директор балерины после инцидента оставил её одну на вечеринке. Певица добавила, что знаменитости не должны уходить последними в одиночестве, как это случилось с экс-примой Большого театра.

«Мне всё равно, кто и как распоряжается своей жизнью. Это их личное дело. Странно, что её новый директор оставил её за столом одну. На красной дорожке под камерами распихал всех, а потом бросил — не похоже на директора артиста», — подчеркнула Штурм.

«Ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит. Но раз это хорошо монетизируется и востребовано как жанр, шоу будет продолжаться до конца», — заявила Наталья.