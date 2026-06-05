«Она не вдупляет, что происходит»: Наталья Штурм жёстко прошлась по Волочковой
Певица Наталья Штурм рассказала о конфликте с Волочковой на красной дорожке
Наталья Штурм рассказала о конфликте с Анастасией Волочковой на светском мероприятии. Неприятность возникла на красной дорожке: Волочкова вышла туда с директором, когда там фотографировалась Штурм. Певице пришлось уйти, не завершив съёмку.
В беседе с «Газетой.Ru» Наталья отметила: директор балерины после инцидента оставил её одну на вечеринке. Певица добавила, что знаменитости не должны уходить последними в одиночестве, как это случилось с экс-примой Большого театра.
«Мне всё равно, кто и как распоряжается своей жизнью. Это их личное дело. Странно, что её новый директор оставил её за столом одну. На красной дорожке под камерами распихал всех, а потом бросил — не похоже на директора артиста», — подчеркнула Штурм.Певица сообщила, что не держит на балерину зла. По её словам, Волочкова уже не осознаёт происходящие события.
«Ощущение, что она уже не вдупляет, что происходит. Но раз это хорошо монетизируется и востребовано как жанр, шоу будет продолжаться до конца», — заявила Наталья.Она пожелала Волочковой здоровья и удачи.