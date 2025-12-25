«Не успеваю собрать вещи»: Лариса Долина просит пожить в проданной квартире

25 декабря 2025, 10:43

Лариса Долина попросила о возможности временно пожить в проданной квартире

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина направила официальную просьбу Полине Лурье, которая сейчас владеет её бывшей квартирой. Певица попросила разрешить ей пожить в этом жилье ещё несколько месяцев. Об этом сообщает адвокат Полины Светлана Свириденко. Её слова приводит ТАСС.





Долина объяснила эту необходимость тем, что не успевает собрать и вывезти свои вещи. Ранее она заявляла, что продала квартиру, потому что попала под влияние мошенников.



Свириденко дала комментарий по этому поводу. Юрист чётко заявила, что её доверительница не планирует удовлетворять просьбу артистки.

«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после её выселения. Моя доверительница купила квартиру ещё полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала Светлана.