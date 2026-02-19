Достижения.рф

«Не узнала её»: подписчики бурно обсуждают естественную внешность Юлии Барановской

Юлию Барановскую раскритиковали за видео без макияжа
Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Телеведущую Юлию Барановскую, бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина, захейтили в Сети после публикации видео без макияжа.



Знаменитость поделилась кадрами из путешествия по Антарктике, что спровоцировало активное обсуждение среди подписчиков.

На одном из роликов Барановская позировала на палубе судна в сияющей водолазке и полупрозрачной чёрной юбке. Волосы телеведущая собрала в гладкий хвост и полностью отказалась от макияжа, показав естественную внешность.

Реакция аудитории оказалась неоднозначной: в комментариях разгорелась настоящая дискуссия. Одни пользователи поддержали телеведущую, отметив её смелость и естественность, другие же выступили с критикой. Сама Юлия Барановская на комментарии не отреагировала.

Софья Метелева

