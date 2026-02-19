Умер автор песен Михаила Круга
Автор нескольких песен Михаила Круга Владимир Бочаров умер в возрасте 51 года. Об этом в личном блоге сообщила певица Ирина Круг.
Бочаров скончался после продолжительной болезни. Церемония прощания состоялась в среду, 18 февраля, в храме святого Архистратига Михаила на Юго-Западном кладбище Воронежа.
Ирина Круг призналась, что песни Бочарова стали началом её профессиональной карьеры. Он написал такие известные композиции, как «Дорога от души к душе» и «Первая осень разлуки». Для Михаила Круга он создал песни «Красавица» и «Раз, два, три по почкам».
