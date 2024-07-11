Актриса Поплавская предложила написать на могиле певицы Пугачевой ее же слова

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Актриса Яна Поплавская отреагировала на высказывание Аллы Пугачевой о ракетном ударе по больнице в Киеве. В Telegram-канале она предложила вариант надписи на могиле певицы.
«Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», — выразила свое мнение Поплавская.
Ранее Пугачева написала на своей странице в Instagram*, что «Бог терпелив, но всему есть предел». Её слова прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Бог разберется сам, без рекомендаций артистки.
8 июля в Киеве прозвучали взрывы. Власти сообщили о падении обломков в нескольких районах города. Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет». По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли 2, пострадали 32 человека, в том числе 8 детей. Заявления Украины о преднамеренном ударе по гражданским объектам в Киеве в Минобороны России назвали ложными.
Стали известны причины, по которым СВО завершится к осени 2024 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Дарья Осипова