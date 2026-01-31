Аглая Тарасова впервые прокомментировала своё состояние после скандала
Актриса Аглая Тарасова дала короткое интервью съёмочной группе канала «Улица Балабанова». В беседе она рассказала о своём нынешнем эмоциональном состоянии.
Тарасова сравнила своё душевное настроение с текущей «снежной погодой». В музыке актриса сейчас предпочитает классику, чаще всего слушает фортепианные произведения.
Главной мечтой Аглаи стал отпуск в Таиланде. Она отметила, что чувствует максимальную свободу у океана, особенно во время прогулок по берегу. На вопрос о том, что помогает ей оставаться собой, актриса назвала два качества: доброту и чувство юмора.
Напомним, в прошлом году Тарасова оказалась в центре скандала после задержания в аэропорту с запрещённым веществом.
Ранее возвращение Аглаи Тарасовой в кино связали с влиятельными покровителями.
Читайте также: