«Разозлилась»: Полина Диброва объяснила, зачем взяла фамилию Романа Товстика
Полина Диброва назвала причиной смены фамилии атаку ботов и хейтеров
Полина Диброва объяснила, почему неожиданно сменила фамилию на Товстик в одной из своих личных соцсетей. Неожиданный шаг спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Романом Товстиком, однако сама Полина заявила, что до замужества дело не дошло. Об этом сообщает 7Дней.ru.
По словам Дибровой, она изменила фамилию на фоне атаки ботов и хейтеров на её аккаунт. Женщина утверждает, что знает, кто стоит за происходящим, и признаётся, что в тот момент была сильно раздражена.
«На меня была заказана атака ботов и хейтеров определёнными людьми. Я прекрасно знаю, кем. Это всё продолжается определённое количество времени», — рассказала Полина.Она также заявила, что ранее по собственной доверчивости позволила посторонним людям украсть название её Telegram-канала. Именно это, по словам Дибровой, стало одной из причин её эмоциональной реакции.
«Они украли моё название в Telegram-канале по моей большой глупости и доверчивости. Соответственно, я разозлилась», — пояснила она.В итоге Полина на эмоциях поставила в соцсети фамилию своего возлюбленного, чем сразу подогрела разговоры о возможной свадьбе. Впрочем, долго этот статус не продержался — позже Диброва вернула фамилию обратно.