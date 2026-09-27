«Разозлилась»: Полина Диброва объяснила, зачем взяла фамилию Романа Товстика

27 сентября 2026, 13:40

Полина Диброва назвала причиной смены фамилии атаку ботов и хейтеров

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва объяснила, почему неожиданно сменила фамилию на Товстик в одной из своих личных соцсетей. Неожиданный шаг спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Романом Товстиком, однако сама Полина заявила, что до замужества дело не дошло. Об этом сообщает 7Дней.ru.





По словам Дибровой, она изменила фамилию на фоне атаки ботов и хейтеров на её аккаунт. Женщина утверждает, что знает, кто стоит за происходящим, и признаётся, что в тот момент была сильно раздражена.





«На меня была заказана атака ботов и хейтеров определёнными людьми. Я прекрасно знаю, кем. Это всё продолжается определённое количество времени», — рассказала Полина.

«Они украли моё название в Telegram-канале по моей большой глупости и доверчивости. Соответственно, я разозлилась», — пояснила она.