Скандал на афтепати: Хейли Бибер сократила список гостей
Модель Хейли Бибер оказалась в центре обсуждений после вечеринки своего супруга, певца Джастина Бибера, прошедшей после фестиваля Coachella. Об этом сообщает The Sun.
На закрытое афтепати были приглашены звёзды первой величины, включая представителей семьи Кардашьян-Дженнер — в частности, Кендалл Дженнер. Однако не все гости смогли попасть на мероприятие.
Около 20 приглашённых девушек не были допущены на вечеринку по решению Хейли, которая якобы лично скорректировала список гостей. Эту информацию также озвучил блогер Зак Клейтон, заявив, что девушек не пустили «из-за Хейли-босса».
Официальных комментариев от супругов пока не поступало, однако ситуация уже вызвала бурные обсуждения в сети.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России