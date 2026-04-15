Звезда «50 оттенков серого» станет новым Арагорном
Актёр Джейми Дорнан, известный по фильму «50 оттенков серого», исполнит роль Арагорна в новом проекте по вселенной «Властелина колец» — фильме «Охота за Голлумом». Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Сюжет картины будет сосредоточен на миссии Арагорна по поиску Голлума: герой попытается опередить его и не допустить, чтобы тот выдал Саурон местонахождение Кольца.
К своим ролям вернутся и другие звёзды франшизы: Энди Серкис вновь сыграет Голлума, Иэн Маккеллен — Гэндальфа, Ли Пейс — Трандуила, а Элайджа Вуд снова появится в образе Фродо Бэггинса. По слухам, роль Арвен может исполнить Аня Тейлор-Джой. Премьера фильма запланирована на 17 декабря 2027 года.
