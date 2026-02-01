«Только за себя»: Ксения Алфёрова подтвердила расставание с Егором Бероевым

01 февраля 2026, 08:18

Ксения Алфёрова подтвердила расставание с Егором Бероевым после 25 лет брака

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса Ксения Алфёрова сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что её сердце сейчас свободно. Таким образом она подтвердила информацию о расставании с Егором Бероевым.





Ксения ответила журналистам на вопрос об искренности любви в новом фильме, где она снимается вместе с Бероевым.

«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — сказала Алфёрова.