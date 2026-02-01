«Только за себя»: Ксения Алфёрова подтвердила расставание с Егором Бероевым
Актриса Ксения Алфёрова сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что её сердце сейчас свободно. Таким образом она подтвердила информацию о расставании с Егором Бероевым.
Ксения ответила журналистам на вопрос об искренности любви в новом фильме, где она снимается вместе с Бероевым.
«Лично у меня? Я могу только за себя говорить. За свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего не говорю», — сказала Алфёрова.Она добавила, что верит в женскую интуицию. Следует отметить, что на премьере этой картины актриса отказалась фотографироваться с Бероевым, и они сидели в зале отдельно друг от друга.
Ранее на одном из проектов с Петром Чернышёвым Алфёрова сообщила, что последние три года были для неё тяжёлыми и теперь она свободная женщина.