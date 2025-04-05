Ольга Бузова эмоционально высказалась по поводу смерти Паши Техника

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)
Ольга Бузова отреагировала на смерть Паши Техника. В своем Telegram-канале ведущая заявила, что рэпер сломал свою жизнь.
Певица призналась, что ее потрясла трагедия музыканта.
Бузова призвала поклонников никогда не брать в руки запрещенные вещества.
Напомним, вечером 4 апреля стало известно, что Паша Техник скончался. Согласно информации близких, легкие музыканта были практически полностью поражены. Он находился на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.
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«Паша был хорошим, добрым человеком. Но с огромной проблемой — с зависимостью. С которой никак не мог побороться. Вот именно этому я хочу, чтобы вы все обратили внимание на то, как сложно бросить и излечиться от наркозависимости», — подчеркнула звезда российского шоу-бизнеса.
Бузова призвала поклонников никогда не брать в руки запрещенные вещества.
Напомним, вечером 4 апреля стало известно, что Паша Техник скончался. Согласно информации близких, легкие музыканта были практически полностью поражены. Он находился на аппаратах ИВЛ и ЭКМО.
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Екатерина Коршунова