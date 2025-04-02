«Слёзы на глазах»: Ольга Бузова готовится к тяжёлой утрате

Ольга Бузова и Ева (Фото: Телеграм @byzovahouse)
Как только в напряжённом графике Ольги Бузовой выдаётся несколько свободных дней, тут же спешит забрать у отца свою любимую собаку по кличке Ева. Домашний питомец появился у теледивы ещё в 2012 году, и с тех пор животное стало настоящим членом семьи.
Конечно, известная российская телеведущая, актриса и, как думают некоторые, певица часто занята на мероприятиях, концертах, в гастрольных поездках, поэтому большую часть времени за самкой йоркширского терьера присматривает папа Ольги. О своей собаке Бузова рассказывает со слезами на глазах, так как понимает, что та уже находится в преклонном возрасте и долго не проживёт.
Она понимает, что собака уже старенькая и долго не проживёт. Эта утрата будет тем тяжелее, что в 2022 году Ольга уже похоронила одну домашнюю любимицу — шпица Челси, которого ей подарил бывший муж футболист Дмитрий Тарасов. Собака умерла от диабета, хотя Бузова предпринимала все усилия, чтобы спасти ей жизнь. Возможно, отчасти поэтому она передоверила Еву отцу, чтобы та не повторила судьбу Челси.
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«Евочка уже взрослая, и, конечно, ей лучше у папы. Он её любит, заботится, гуляет. Не хочу быть эгоисткой, понимаю, что ей там лучше. Ведь меня дома почти не бывает», — объяснила артистка.
Она понимает, что собака уже старенькая и долго не проживёт. Эта утрата будет тем тяжелее, что в 2022 году Ольга уже похоронила одну домашнюю любимицу — шпица Челси, которого ей подарил бывший муж футболист Дмитрий Тарасов. Собака умерла от диабета, хотя Бузова предпринимала все усилия, чтобы спасти ей жизнь. Возможно, отчасти поэтому она передоверила Еву отцу, чтобы та не повторила судьбу Челси.
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Александр Бойцов