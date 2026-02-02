Олег Майами заинтриговал поклонников публикациями с новой возлюбленной
35‑летний певец Олег Майами подогрел слухи о личной жизни, опубликовав в своём блоге серию загадочных кадров с неизвестной девушкой. Об этом пишет «Стархит».
Ключевым моментом стала публикация чёрно‑белого видео, на котором артист выходит из воды, держа за руку возможную избранницу. Ролик сопровождался трогательной композицией «Forever Young» группы Alphaville, а лаконичная подпись «Вы не поверите» лишь усилила интригу.
Судя по антуражу, пара отдыхает в Таиланде. На кадрах видно, как девушка со скрытым под кепкой лицом увлечённо что‑то рассказывает, размахивая руками, а Олег внимательно слушает и улыбается. Поклонники расценили сцену как признак конфетно‑букетного периода.
Позже Майами разместил ещё один чёрно‑белый снимок, на этот раз — в спортзале. На фото пара запечатлена во время совместной тренировки: певец нежно держит руку девушки, пока она делает селфи в зеркале. Подчёркнутая спортивная форма спутницы и непринуждённая атмосфера кадра вновь заставили фанатов заговорить о переменах в личной жизни артиста.
