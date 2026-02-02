Олег Майами заинтриговал поклонников публикациями с новой возлюбленной

02 февраля 2026, 06:54

Певец Олег Майами опубликовал страстное фото с новой возлюбленной

Олег Майами (Фото: Instagram* / @miamioleg_official)

35‑летний певец Олег Майами подогрел слухи о личной жизни, опубликовав в своём блоге серию загадочных кадров с неизвестной девушкой. Об этом пишет «Стархит».