Стивен Спилберг впервые стал обладателем премии «Грэмми»
Американский режиссёр Стивен Спилберг получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший музыкальный фильм». Награду присудили за документальную картину «Музыка Джона Уильямса», продюсером которой он выступил, пишет РИА Новости.
Фильм посвящён жизни и творчеству легендарного композитора и дирижёра Джона Уильямса. Он является автором музыкального сопровождения ко многим кинолентам Спилберга, в том числе к оскароносному «Списку Шиндлера».
Награждение прошло в Лос‑Анджелесе. Для Спилберга это стала первая статуэтка «Грэмми» в карьере.
Получение награды закрепило за режиссёром статус обладателя EGOT — престижного набора премий Emmy, Grammy, Oscar и Tony, который считается высшим достижением в американской индустрии развлечений. До Спилберга лишь 21 человек за всю историю смог собрать все четыре награды.
