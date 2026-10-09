«Тема достойна обращения к президенту»: Ксения Собчак поддержала грудь Виктории Бони

09 октября 2026, 12:09

Ксения Собчак выступила за свободу женской груди

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак с юмором высказалась в поддержку Виктории Бони и неожиданно посвятила отдельное обращение женской груди. Об этом сообщает StarHit.





Журналистка решила поднять тему свободы женского тела и заявила, что пора перестать предъявлять к нему слишком строгие требования.



Собчак отметила, что женщины должны иметь право не подстраиваться под чужие представления о том, как должна выглядеть их грудь. По мнению Ксении, даже положение сосков не должно становиться поводом для обсуждений и критики.





«Я считаю, эта тема достойна еще одного обращения к президенту. Вся женская половина будет солидарна. Дать волю соскам смотреть в разные стороны, а также вверх/вниз, скукоживаться на морозе и разрешить потеть под с*ськами, наконец! Хотя бы с*ськи должны быть свободными в РФ и выбирать свое положение!» — написала журналистка.