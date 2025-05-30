«Не все так однозначно»: Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что в его смерти «есть куда покопать»
Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что в деле о его смерти «есть куда покопать»
Адвокат семьи погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова выразила сомнения в официальной версии о самоубийстве спортсмена. В деле слишком много странностей. Родственники Тиммы готовы судиться с Анной Седоковой в ближайшее время, если потребуется.
Адвокат Гаврилова, имеющая 30-летний опыт работы в правоохранительных органах, не исключает, что Яниса могли довести до суицида. Она заявила, что располагает уникальной перепиской, которую пока не может раскрыть, и настаивает на необходимости дальнейшего расследования.
«Причиной смерти назвали самоубийство и не стали дальше в это углубляться. А я (...) вижу, что всё не так однозначно и есть куда покопать. Я не утверждаю, что это убийство, но убеждена, что его довели», — пояснила она в беседе с «Комсомольской правдой».Через Гаврилову семья Тиммы направила Седоковой досудебную претензию, угрожая судом в случае отсутствия ответа в течение 10 дней.
Гаврилова также опровергла заявления Седоковой о победе в суде за наследство её первого мужа, футболиста Валентина Белькевича, уточнив, что певице досталась лишь 1/8 часть имущества.
«Она всем рассказывала, что выиграла суд и отсудила у вдовы Белькевича квартиру. (...) Так вот, это неправда. Львиную долю квартиры получила вдова Олеся Белькевич, Седоковой досталась лишь 1/8 часть от апартаментов», — заявила адвокат.
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