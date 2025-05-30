«Не все так однозначно»: Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что в его смерти «есть куда покопать»

30 мая 2025, 01:26

Адвокат семьи Яниса Тиммы заявила, что в деле о его смерти «есть куда покопать»

Анна Седокова (Фото: Instagram* @annasedokova)

Адвокат семьи погибшего баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова выразила сомнения в официальной версии о самоубийстве спортсмена. В деле слишком много странностей. Родственники Тиммы готовы судиться с Анной Седоковой в ближайшее время, если потребуется.





Адвокат Гаврилова, имеющая 30-летний опыт работы в правоохранительных органах, не исключает, что Яниса могли довести до суицида. Она заявила, что располагает уникальной перепиской, которую пока не может раскрыть, и настаивает на необходимости дальнейшего расследования.





«Причиной смерти назвали самоубийство и не стали дальше в это углубляться. А я (...) вижу, что всё не так однозначно и есть куда покопать. Я не утверждаю, что это убийство, но убеждена, что его довели», — пояснила она в беседе с «Комсомольской правдой».

Анна Седокова (Фото: Instagram * @annasedokova)

«Она всем рассказывала, что выиграла суд и отсудила у вдовы Белькевича квартиру. (...) Так вот, это неправда. Львиную долю квартиры получила вдова Олеся Белькевич, Седоковой досталась лишь 1/8 часть от апартаментов», — заявила адвокат.

*Запрещенная в России экстремистская организация