Актера из «Солнечного удара» Алферова похоронили через 2,5 месяца после смерти

30 мая 2025, 00:20

Владимир Алферов (Фото: кадр из фильма «Солнечный удар»)

Церемония прощания с бежавшим с Украины актёром Владимиром Алфёровым прошла в болгарском Благоевграде спустя 2,5 месяца после его кончины. Об этом написало издание aif.ru, ссылаясь на невесту звезды «Солнечного удара».







«Володю Алферова упокоили вчера 27.05.2025 в 15-00 в городе Благоевград (р.Болгария)... Его наконец-то предали земле как раз к его дню рождения, 29 мая ему исполнилось бы 59 лет», — поделилась она.

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«На той неделе, когда его не стало, мы должны были покупать билет, чтобы он летел сюда, в Нижний Новгород. Ему очень нравилась Болгария, но всегда говорил, что хочет в Россию, потому что здесь сможет работать на родном языке», — передает слова Людмилы aif.ru.