Актера из «Солнечного удара» Алферова похоронили через 2,5 месяца после смерти
Церемония прощания с бежавшим с Украины актёром Владимиром Алфёровым прошла в болгарском Благоевграде спустя 2,5 месяца после его кончины. Об этом написало издание aif.ru, ссылаясь на невесту звезды «Солнечного удара».
«Володю Алферова упокоили вчера 27.05.2025 в 15-00 в городе Благоевград (р.Болгария)... Его наконец-то предали земле как раз к его дню рождения, 29 мая ему исполнилось бы 59 лет», — поделилась она.Владимир Алфёров известен по ролям в «Солнечном ударе» Михалкова, сериалах «Чёрные кошки» и «Тайны тёмной комнаты».
Алферов ушел из жизни 13 марта, но информация о его смерти появилась лишь 10 апреля.
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Невеста артиста Людмила Щепеткова также объяснила, что задержка была вызвана с особенностями местного законодательства: тело могли выдать лишь при подписи ближайших родственников. На поиски племянницы Алфёрова, оформившей документы, потребовалось два месяца.
Причина смерти актера не разглашается. Щепеткова добавила, что личные вещи Алфёрова до сих пор не найдены. Она не исключает криминального следа в смерти любимого. По словам невесты, актер, переехавший в Болгарию два года назад, планировал вернуться в Россию.
«На той неделе, когда его не стало, мы должны были покупать билет, чтобы он летел сюда, в Нижний Новгород. Ему очень нравилась Болгария, но всегда говорил, что хочет в Россию, потому что здесь сможет работать на родном языке», — передает слова Людмилы aif.ru.