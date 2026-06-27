«Нельзя принимать людей за идиотов»: Никита Михалков высказался о Виктории Боне
Никита Михалков раскритиковал Викторию Боню после её обращения к президенту
Никита Михалков резко высказался в адрес Виктории Бони, комментируя её недавнее обращение к президенту России. По мнению режиссёра, публичные заявления от имени народа должны быть искренними и не создавать ощущения фальши. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Михалков отметил, что многих людей смущает подобная манера общения с властью и реакция на такие обращения.
«Эта милая Боня. Она обращается к президенту от имени народа. И представитель Кремля на полном серьёзе ей отвечает, что работа идёт. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя жить в ощущении зазеркалья. Нельзя принимать людей за идиотов», — заявил режиссёр.По словам Михалкова, большинство россиян способны отличить искренность от показных жестов и остро чувствуют неправду.
Высказывание режиссёра уже вызвало активное обсуждение в сети, однако сама Виктория Боня пока публично не прокомментировала его слова.