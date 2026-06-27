«Нельзя принимать людей за идиотов»: Никита Михалков высказался о Виктории Боне

27 июня 2026, 14:15

Никита Михалков раскритиковал Викторию Боню после её обращения к президенту

Никита Михалков (Фото: Instagram* / @nikita__mikhalkov)

Никита Михалков резко высказался в адрес Виктории Бони, комментируя её недавнее обращение к президенту России. По мнению режиссёра, публичные заявления от имени народа должны быть искренними и не создавать ощущения фальши. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Михалков отметил, что многих людей смущает подобная манера общения с властью и реакция на такие обращения.





«Эта милая Боня. Она обращается к президенту от имени народа. И представитель Кремля на полном серьёзе ей отвечает, что работа идёт. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя жить в ощущении зазеркалья. Нельзя принимать людей за идиотов», — заявил режиссёр.