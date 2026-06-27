«Я боялась, что стану некрасивой»: Лерчек рассказала, почему решилась сбрить волосы

27 июня 2026, 14:42

Лерчек откровенно призналась, чего больше всего боялась перед бритьём головы

Лерчек (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Лерчек откровенно рассказала в интервью Надежде Стрелец, почему решилась побриться налысо и показать этот момент на камеру. По словам блогера, причиной стали проблемы с волосами, которые начали сильно выпадать и доставлять ей серьёзный дискомфорт.





Валерия призналась, что долго сомневалась перед таким шагом. Больше всего она переживала, что после смены имиджа перестанет нравиться себе и изменится отношение к ней со стороны возлюбленного Луиса.





«Я боялась очень сильно, что я буду некрасивой. И что Луис поменяет своё отношение как-то. Но он наоборот говорит, что очень идёт. Мне повезло, что у меня ровный череп, но я это узнала только, когда побрилась. Я уверена, что волосы отрастут и будут ещё гуще и красивее», — поделилась блогер.