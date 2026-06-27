«Я боялась, что стану некрасивой»: Лерчек рассказала, почему решилась сбрить волосы
Лерчек откровенно призналась, чего больше всего боялась перед бритьём головы
Лерчек откровенно рассказала в интервью Надежде Стрелец, почему решилась побриться налысо и показать этот момент на камеру. По словам блогера, причиной стали проблемы с волосами, которые начали сильно выпадать и доставлять ей серьёзный дискомфорт.
Валерия призналась, что долго сомневалась перед таким шагом. Больше всего она переживала, что после смены имиджа перестанет нравиться себе и изменится отношение к ней со стороны возлюбленного Луиса.
«Я боялась очень сильно, что я буду некрасивой. И что Луис поменяет своё отношение как-то. Но он наоборот говорит, что очень идёт. Мне повезло, что у меня ровный череп, но я это узнала только, когда побрилась. Я уверена, что волосы отрастут и будут ещё гуще и красивее», — поделилась блогер.Лерчек отметила, что решила снять этот момент на видео не только для себя, но и ради поддержки женщин, которые сталкиваются с похожими проблемами. По её словам, ей хотелось показать, что подобные перемены не должны становиться поводом для стыда или страха.
Во время откровенного рассказа эмоции захлестнули не только Валерию — её слова растрогали Надежду, которая не смогла сдержать слёз.