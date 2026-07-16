Стало известно, сколько заработают организаторы концерта Анны Седоковой
Организаторы сольного концерта Анны Седоковой в Москве могут выручить более 1,1 млн рублей только за счёт продажи билетов. Выступление состоится в конце месяца в камерном пространстве и пройдёт в формате 18+. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Большого танцпола на площадке не предусмотрено — все зрители разместятся исключительно за столиками, что ограничивает количество гостей и делает мероприятие более приватным.
Билеты представлены в трёх ценовых категориях — 9, 11 и 13 тысяч рублей. При полном аншлаге общая выручка от реализации мест может превысить 1 млн 112 тыс. рублей, не считая возможных дополнительных доходов от продажи напитков и других услуг площадки.
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