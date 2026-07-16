Стало известно, сколько заработают организаторы концерта Анны Седоковой

16 июля 2026, 11:51

Организаторы концерта Анны Седоковой могут заработать более 1 млн рублей

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Организаторы сольного концерта Анны Седоковой в Москве могут выручить более 1,1 млн рублей только за счёт продажи билетов. Выступление состоится в конце месяца в камерном пространстве и пройдёт в формате 18+. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».