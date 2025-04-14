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«Я думал, что это ты»: Пять шокирующих и скандальных измен знаменитостей, которые потрясли мир и оставили поклонников в недоумении

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @olgabuzova)

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @olgabuzova)

Любовь — одно из самых прекрасных чувств, многие мечтают о вечных отношениях. Однако иногда пары расстаются по различным причинам: несовпадение взглядов, бытовые ссоры или вмешательство третьих лиц.
Знаменитости не исключение, но их конфликты часто становятся публичными и обсуждаются многими. Подробнее о громких скандалах, связанных с изменами звезд, читайте в материале «Радио 1».

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов

Знакомство и начало отношений

Пара, которая когда-то считалась одной из самых красивых и крепких в шоу-бизнесе, начала свою историю в 2011 году. Певица Ольга Бузова и футболист Дмитрий Тарасов встретились в кругу общих друзей. На тот момент Тарасов был женат на Оксане Пономаренко, с которой воспитывал дочь Ангелину, родившуюся в 2009 году. Спустя несколько месяцев общения с Бузовой, спортсмен подал на развод, его брак не смог устоять.

Ольга Бузова (Фото: ВКонтакте @olgabuzova)

Свадьба и идеальная жизнь

В 2012 году влюбленные сыграли пышную свадьбу, их союз быстро получил ласковое прозвище «Тарабузики». Фанаты были в восторге от их отношений, которые, казалось, были полны романтики: дорогие подарки, празднование Дня святого Валентина и публичные признания в любви.

Крах отношений

Однако спустя пять лет совместной жизни их отношения подошли к концу. Фанаты были шокированы новостью о разводе, а вскоре после этого стали всплывать неприятные подробности, что происходило за закрытыми дверями.

Проблемы в отношениях

В интервью Ольга Бузова рассказала о жестких правилах, установленных Тарасовым.

«Если он сказал, что я должна быть дома в 11, значит, я буду дома в 11», — делилась звезда.

По словам певицы, она старалась работать над отношениями и избегать конфликтов, но не получала взаимной поддержки от мужа. В конечном итоге стало известно о его изменах. Тарасов же не согласился с обвинениями и заявил, что причиной разрыва стали разногласия по поводу детей. Он хотел большую семью, тогда как Бузова отказалась от этой идеи.

Ольга с болью вспоминает этот период своей жизни. После развода выяснилось, что дом, который они строили вместе, Тарасов переписал на свою мать. В результате Бузова осталась без недвижимости и автомобиля из-за подписанного брачного контракта. Хотя она утверждала, что никогда не хотела ничего от мужчины, она не ожидала, что этот документ станет такой проблемой.

Дмитрий Тарасов (Фото: ВКонакте @tarasov_dima23)

Распад союза Ксении Бородиной и Курбана Омарова

Начало отношений

Союз телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова начинался как настоящая сказка. Однако, несмотря на все внешние атрибуты счастья, многие заметили, что их отношения развивались слишком быстро.

Фанаты были удивлены, когда пара сообщила о подаче заявления в ЗАГС. Некоторые считали это необдуманным решением, которое в будущем может привести к проблемам. И, похоже, их опасения оказались не напрасными.

Секреты и проблемы

На момент свадьбы Бородина уже была в положении — у нее родилась вторая дочь Теона, первая дочь Маруся появилась на свет от предыдущего брака с бизнесменом Юрием Будаговым. Проблемы в отношениях стали заметны уже в 2016 году, когда Ксения перестала выходить в свет с мужем, а он пропустил день рождения ее старшей дочери.

Измена и предательство

Ксения открыто рассказала о своих переживаниях.

«Я думала, он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом. Но 12 декабря я запомнила на всю жизнь, когда он пришел домой в семь утра с очередной тусовки, а мне оставалось всего десять дней до родов!», — рассказала звезда.

Она также подтвердила слухи об изменах, указав на конкретные адреса и имена.

Попытки сохранить семью

Несмотря на предательство, Бородина пыталась сохранить семью ради детей. Она даже готовила заявление на развод, но в итоге передумала и отозвала его. Позже она призналась, что это было ошибкой, и стоило разорвать отношения сразу.

В 2019 году ситуация вновь обострилась, когда сербская модель Сорайя Вучелич заявила, что является любовницей Омарова. Курбан открыто писал в социальных сетях, что не видит ничего плохого в изменах.

Завершение брака

В 2021 году состоялось заключительное заседание суда о разводе. Основное финансовое вложение — особняк стоимостью 50 миллионов рублей — был приобретен в браке, но остался неприкосновенным. Ксения переписала дом на свою маму и приобрела две квартиры для дочерей еще во время замужества, что также не позволило Омарову претендовать на эту собственность.

Ксения Бородина (Фото: ВКонтакте @vkborodylia)

Роман Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Начало отношений

Курортный роман между певицей Ани Лорак и турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу перерос в брак в 2009 году. Роскошная свадьба состоялась на родине жениха и собрала около 200 гостей, включая друзей и коллег из России.

У пары родилась дочь София, их союз длился 14 лет — впечатляющий срок стабильности. Ани Лорак делилась секретами успешных отношений, подчеркивая важность поддержания «искры» в браке. Она считала, что женщина должна всегда выглядеть привлекательно, даже дома, и уделять внимание своему мужчине.

«Сила женщины в ее слабости. Мужчина — бог для женщины. От нас должна исходить энергия любви, спокойствия и нежности», — отмечала певица.

Кризис в отношениях

Несмотря на все усилия, сохранить брак не удалось. Лорак узнала о неверности мужа, когда журналисты застали его в ресторане с другой женщиной. Эта новость быстро разошлась по российской прессе, певица решила не терпеть предательство.

Развод и последствия

Ани Лорак сразу заявила о намерении развестись, но Мурат пытался оправдаться и сохранить отношения.

«Я вообще думал, что это ты», — утверждал он.

В 2019 году пара официально рассталась, но на этом их история не закончилась. Мурат подал в суд на раздел имущества, считая себя финансово обделенным.

Хотя певица согласилась на условия бывшего мужа, со временем она нашла в себе силы поддерживать минимальное дружеское общение ради дочери. Вместе они отвели Софию в первый класс, стараясь сделать так, чтобы ребенок не чувствовал себя покинутым.

Ани Лорак (Фото: ВКонтакте @anilorak)

Отношения Аршавина и Барановской

Знакомство и начало отношений

Бывший участник сборной России по футболу Андрей Аршавин и телеведущая Юлия Барановская встретились в 2003 году во время учебы в университете. Их отношения быстро развивались, хотя официального брака они не заключили.

Спустя два года у пары родился сын Артем. В 2008 году они стали родителями дочери Яны, а в 2012 году на свет появился третий ребенок, Арсений. Однако этот момент пришелся на время после расставания родителей.

Измена и разрыв

После разрыва Аршавин начал встречаться с журналисткой Алисой Казьминой, с которой Барановская также была знакома. В своей книге «Всё к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста» Юлия призналась, что долго не могла поверить в измены партнера.

Барановская описала, как Алиса Казьмина появилась в их жизни. Она вспомнила, что знала ее уже восемь лет, однажды на новогодней вечеринке Казьмина вела себя крайне неприлично. Позже они встретились в ресторане в Майами и на матче «Арсенала» в Лондоне, где Аршавин дал ей свой номер телефона «на всякий случай».

Проблемы в отношениях

Юлия не могла понять, как Аршавин успевал общаться с другой женщиной, когда проводил почти все время с ней. Футболист вскоре признался в своих изменах, но это не смутило его, даже когда Барановская ждала ребенка.

Личные испытания

Расставание стало для Юлии тяжелым испытанием, так как вскоре она узнала о болезни матери.

После расставания Барановская вспоминала, что Аршавин иногда вел себя невыносимо. Однажды они зашли в ресторан в Лондоне, футболист запер ее, общаясь с другой женщиной и смеясь.

Одним из самых болезненных моментов для Барановской было то, что после разрыва Аршавин практически не общался с детьми. Она не знала, как объяснить им изменения в поведении отца.

Юлия Барановская (Фото: ВКонтакте @ybaranovskaya_tv)

Рита Дакота и Влад Соколовский

Знакомство и начало отношений

Рита Дакота и Влад Соколовский встретились на реалити-шоу «Фабрика звезд-7» в 2007 году. Между ними сразу возникла симпатия, менее чем через год после знакомства Влад сделал Рите предложение. Вскоре они сыграли свадьбу и провели медовый месяц в Греции.

Счастливое родительство

В начале 2017 года Рита объявила радостную новость о беременности. Когда их дочь Мия появилась на свет, это принесло невероятное счастье как родителям, так и их близким.

Несмотря на множество совместных фотографий, которые демонстрировали гармонию и взаимопонимание, за этой идеальной картинкой скрывались серьезные проблемы.

Влад Соколовский (Фото: ВКонтакте @vs_page_official)

Измена и предательство

Рита узнала, что Влад изменял ей на протяжении всех их отношений.

«Он изменял мне, когда мы поженились и обвенчались, когда я была беременна, и даже с первых дней жизни Мии. Это были десятки девушек, многие из которых я знала лично», — делилась звезда.

Она также отметила, что многие общие друзья и даже некоторые члены семьи Влада были в курсе его измен.

Признание и последствия

Соколовский признался в своих ошибках, не пытаясь оправдаться. Он понимал, что главное — сохранить общение с дочерью. Несмотря на глубокую обиду, Рита не стала препятствовать этому. В результате им удалось договориться и теперь они поддерживают дружеские отношения.

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«Проще было сбежать»: Нелли Ермолаева объяснила причины разрыва с мужем Алексеем Смагажевским
Нелли Ермолаева рассказала о причинах расставания с мужем Алексеем Смагажевским
15 апреля 2025, 09:11

Нелли Ермолаева (Фото: Инстаграм* @ermolaevanelly)

Не так давно телеведущая скандального проекта «Дом-2» рассталась с мужем, блогером Алексеем Смагажевским, за которого вышла замуж в 2023 году. Потом супруги помирились, но некоторая прохладца в их отношениях всё-таки осталась.
При этом телезвезда не озвучивает точную причину разрыва, как и обстоятельства последующего примирения. Однако в беседе с продюсером Георгием Иващенко в рамках его проекта «Переговорка» в эфире «Радио 1» 38-летняя Ермолаева рассказала о своём видении ситуации и поделилась некоторыми рецептами сохранения гармоничных отношений в браке.

«Если честно, не хотела комментировать эту историю. Чисто случайно нас застали вместе на мероприятии. Скажу так: во всех парах бывают разногласия, все мы не идеальные, не роботы. И это нормально», — сказала Нелли.

Она напомнила, что познакомилась с Алексеем, когда была уже взрослой, сформировавшейся личностью, у неё уже был ребёнок. Женщина в этом возрасте уже понимает, к чему стремится, чего хочет от жизни. И вот тут бывает сложно найти обоюдный компромисс, просто кайфовать от общения с любимым, от того, что просто находишься с ним рядом, откровенничала Ермолаева.

«Здоровый диалог — залог здоровых отношений. Мы не разговаривали, поэтому все, как снежный ком, покатилось. Он первый шел на примирение, а я была упертой. Это была гордыня, детская позиция. Мне проще было сбежать, уехать куда-то. У каждого же есть свои границы. Мне казалось, что я ничего такого не делала, а для него это была серьезная история», — вспоминала Нелли.

По её мнению, не нужно следовать модному правилу в отношениях и выбирать прежде всего себя. Как и слепо растворяться в своём партнёре, жить только его интересами. Ермолаева считает, что нужно заботиться о комфорте любимого, но и он в ответ должен проявлять такую же заботу и ответственность. Следует вместе строить планы, мечтать, путешествовать, строить отношения на партнёрстве и дружбе учитывая потребности и склонности друг друга, заключила звезда «Дома-2».

Напомним, Нелли и Алексей были в ссоре несколько месяцев. Сейчас они стараются как можно больше времени проводить вместе, посещают тренинги и мероприятия и стараются говорить друг с другом о самом главном, чтобы не копились взаимные обиды и недомолвки.

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«До свидания»: Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного
Агата Муцениеце отказалась отвечать на вопрос о сыне от Прилучного
15 апреля 2025, 08:39

Агата Муцениеце (Фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Актриса Агата Муцениеце не стала отвечать на вопрос журналистов о 12-летнем сыне от Павла Прилучного, развернулась и ушла.
Вечером 14 апреля Муцениеце в компании возлюбленного Петра Дранги посетила премию «Voice Главные лица 2025». Она согласилась ответить на вопросы журналистов о своём кабаре-шоу, которое многие считают провокационным. Муцениеце посоветовала лично посетить театр, прежде чем делать какие-то выводы.

На следующий вопрос, действительно ли из-за этого травят её 12-летнего сына Тимофея от Павла Прилучного, актриса отвечать не стала. Она резко развернулась и ушла.

«До свидания», — бросила Муцениеце журналистам.

Напомним, Тимофей принял решение жить с отцом, несмотря на то, что суд позволил ему остаться с мамой, из-за травли в школе. Друзья Прилучного сообщили журналистам, что ровесники смеялись над Тимофеем, поскольку Муцениеце танцует в кабаре, и кадры из шоу постоянно публикуются в соцсетях.

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«Постоянные ночные клубы и голые модели»: сын Сергея Зверева требует от отца 25 млн за причиненный моральный ущерб
Приемный сын Сергея Зверева хочет взыскать с отца 25 млн за моральный ущерб
15 апреля 2025, 06:36

Сергей Зверев вместе с сыном (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Приемный сын Сергея Зверева обвиняет отца в том, что он причинил ему моральный ущерб, за что наследник надеется получить 25 миллионов рублей. Наследник подробно описал то, с чем ему приходилось сталкиваться в детстве из-за своего родителя.
«Постоянные ночные клубы, показы, модели, которых я видел не в самом лучшем образе — голыми», — цитирует сына Зверева 5-tv.ru.

По признанию ребенка стилиста, в детстве он часто оставался под присмотром консьержа. При достижении 18-летия Сергей и вовсе выкинул сына на улицу, не сдержав своих обещаний. Родитель заявлял, что пристроит ребенка в отельный бизнес.

«Это было хитро: мы сидим на кухне, он говорит, что в Московской области в городе Коломна есть отель, там хозяин его друг. И вот мы договорились, что я поработаю год и стану управляющим отеля. Нифига я не стал управляющим! Я еще хуже стал — разнорабочим», — рассказывает сын стилиста.

Зверев-младший винит отца и в последующих своих неудачах. Он объясняет это тем, что мало учился, ведь его заставляли регулярно участвовать в съемках. Сам сын мечтает стать системным администратором. К тому же он рассчитывает получить с отца 25 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

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«Люся мне недавно снилась»: Ида Галич и Чеботина помирились после ссоры на съемках
15 апреля 2025, 01:12

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Два года назад на съемка между Люсей Чеботиной и Идой Галич произошел конфликт. После столь долгой соры звезды все-таки решили зарыть топор войны и помириться.
Как пишет Starhit, примирение случилось на премии VOICE. Там Ида и Люся не стали игнорировать присутствие друг друга и мило побеседовали. Ранее Галич заявляла, что предчувствовала возобновление отношений с Чеботиной.

«Из интересного — мы помирились с Люсей Чеботиной. Которая мне, кстати, недавно снилась!» — пишет Ида ранее в своем telegram-канале.

Свое неравнодушие к соре высказывал Филипп Киркоров. В эфире собственного шоу You Want A Scandal Now? певец придумал, как может помирить звезд:

«Я мечтаю посадить за стол переговоров Иду Галич и Люсю Чеботину. У меня это идея-фикс. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Всегда!».

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Forbes: P. Diddy не признает вину по новым обвинениям о торговле людьми
15 апреля 2025, 00:37

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный как P. Diddy, не признал свою вину по новым обвинениям о торговле людьми для сексуальной эксплуатации и занятий проституцией. Об этом сообщает Forbes.
«Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям», — говориться в сообщении.

Напомним, что P.Diddy обвиняется в изнасилованиях, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. Преступления были совершены с 2000 по 2022 год на скандальных вечеринках рэпера в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. В прошлом году суд предъявил музыканту обвинения.

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