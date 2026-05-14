«Не всё решают деньги»: Шаляпин вмешался в скандал Фадеева и Линды

14 мая 2026, 12:38

Прохор Шаляпин призвал Максима Фадеева и Линду прекратить конфликт

Прохор Шаляпин высказался в соцсетях о конфликте между Максимом Фадеевым и певицей Линдой. Артист признался, что его искренне расстроила ситуация вокруг бывших коллег, и призвал стороны попытаться решить всё мирным путём.





Поводом для обсуждений стало недавнее задержание Линды по делу, связанному с подозрением в подделке документов на авторские права. После этого ситуацию прокомментировал и сам Фадеев, заявив, что много лет пытался урегулировать спор в правовом поле.



Шаляпин, в свою очередь, выступил за примирение артистов и попросил их не продолжать публичное противостояние.





«Хочу призвать коллег не ругаться. Максим, Линда, вы очень дороги нам. Пожалуйста, не портите о себе мнение — это вот Максиму я говорю. Не всё решают деньги в этом мире, тем более вы один из самых богатых и успешных продюсеров в стране», — заявил певец.