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«Не забудь, что у тебя есть сестрёнка»: семья Жанны Фриске оставила послание её сыну Платону в соцсети

Сестра Фриске призналась, что её дочь хочет познакомиться с сыном певицы Платоном
Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сестра Жанны Фриске призналась, что её дочь мечтает пообщаться с Платоном. Наталья посвятила племяннику пост в соцсети.
7 апреля сын певицы празднует 12-летие. В честь этого события его тётя, которая очень давно не видела племянника, обратилась к нему в соцсети. Сестра Фриске отметила, что вся семья скучает по Платону, а её дочь мечтает наконец-то познакомиться со старшим двоюродным братом.

«Трудно поверить, что с нашей последней встречи прошло так много времени. Я вспоминаю, каким ты был маленьким, а теперь ты уже взрослый парень! Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, каким ты стал. Не забудь, что у тебя есть маленькая сестрёнка, которая знает, что у неё есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться», – написала Наталья в личном блоге.
Также Фриске отметила, что семья приготовила для именинника подарки и ждёт его в гости.

Напомним, что после смерти певицы её супруг Дмитрий Шепелев ограничил общение сына с её семьёй, поскольку, по его словам, отец звезды причастен к нападению на него.

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#день рождения
«Бумеранг»: Африкантова о разладе с Капаклы на фоне новостей о разводе Пинчук с Чобаняном
07 апреля 2025, 09:51

Марина Африкантова (Фото: Instagram*, @marina_afrika)

Несколько лет назад бывшая участница проекта «Дом-2» Марина Африкантова рассталась с Романом Капаклы. По её словам, Роман изменил ей с другой участницей реалити-шоу Татьяной Мусульбес.
Марина Африкантова уверена в том, что близкая подруга Татьяны Ирина Пинчук прекрасно знала о тайной любовной связи с женатым Романом, но молчала и поддерживала эти отношения. Сейчас Ирина разводится с Араем Чобаняном, которому родила двоих сыновей. Некоторые пользователи соцсетей уверены, что к Пинчук всё вернулось бумерангом.
«Да я знаю, слышала. Все пишут, что бумеранг. Все помнят историю, которая случилась два года назад. <…> Роман изменял мне с подругой Иры — Ирина посодействовала, как раз соединила эту пару. Рома и Арай — друзья, Ира и Таня — лучшие подруги. Вот меня и исключили. <…> Роман изменил мне 14 февраля. Я открыла дверь, а они с Таней лежали вместе перед моими глазами. Первые три месяца мне было очень тяжело, я пила антидепрессанты. Но я нашла в себе силы жить дальше», — поделилась подробностями своей неудачной истории любви Африкантова в «ШБ-шоу» Георгия Иващенко.
Она также рассказала, как сейчас складывается её жизнь. По словам Марины, она просто наслаждается настоящим и при этом тщательно относится к выбору будущего избранника.
«Он должен быть харизматичным, улыбчивым, позитивным, во всём искать плюсы, быть при деньгах — чтобы в месяц был доход от 20 миллионов рублей. Он должен быть предпринимателем», — сообщила бывшая участница шоу «Дом-2».
Кроме того, Африкантова не скрывает, что хочет стать мамой.

Ранее Ирина Пинчук заявила, что хочет составить брачный договор с Араем Чобаняном, прежде чем развестись с ним.

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Звезда «Дома-2» Виктория Романец показала откровенные фото в бикини

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова показала, как выглядела до скандального реалити-шоу — фото

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Сын Никаса Сафронова Лука рассказал о подпольной пластической операции
07 апреля 2025, 09:42

Лука (Фото: Telegram @lukaSafronov)

В эфире шоу «Основано на реальных событиях» на телеканале НТВ сын известного художника Никаса Сафронова, Лука, поделился шокирующей историей о своей подпольной пластической операции.
По его словам, он решился на этот шаг, чтобы порадовать своего знаменитого отца, который ограничил общение с ним из-за лишнего веса.

Лука начал активно работать над собой и смог сбросить 76 килограммов за девять месяцев. Однако после значительной потери веса он столкнулся с проблемой обвисшей кожи и решил сделать абдоминопластику в условиях двухкомнатной квартиры.

«Мне отрезали восемь килограммов живота, а на следующий день предложили немедленно уехать, так как квартиру уже пришли снимать новые владельцы», — рассказал он.

К сожалению, после операции у Луки возникли осложнения, и он пережил инсульт. Этот инцидент стал поворотным моментом в отношениях с отцом: после этого Никас Сафронов перестал требовать от сына похудеть.

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«Поразила магия»: Сергей Лазарев прокомментировал скандал на шоу «Ну-ка, все вместе!»
Певец Сергей Лазарев вернулся в проект «Ну-ка, все вместе! Хором!»
07 апреля 2025, 09:20

Сергей Лазарев (Кадр из видео: Телеграм @lazarev_official)

Несколько дней назад на телеканале «Россия 1» стартовал второй сезон шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Его лидером стал певец Сергей Лазарев, в прошлом году со скандалом покинувший проект.
Сейчас ему всё нравится, он хвалит организаторов съёмок, участников проекта, членов жюри, зрителей, ну и, конечно, любимого себя, пытаясь оправдать некогда навязанный, но так и не оправданный статус звезды. В своём телграм-канале бывший участник музыкального проекта «Smash!!» даже назвал своих фаворитов.

«Впереди нас ждет несколько недель удивительной борьбы коллективов и ансамблей за главный приз в 5 миллионов рублей», — написал артист.

Особо он отметил Капеллу Дмитрия Железнова из Казани. По словам Лазарева, то, что дети выступали наравне со взрослыми и показали прекрасный уровень исполнения, потрясло его.

«Вы только посмотрите на их лица! Как ответственно они подошли к этой сложнейшей и взрослой композиции!» — написал артист.

Напомним, во время прошлого сезона «Ну-ка, все вместе!» шоу закончилось скандалом с участием певца. В эфире одного из выпусков шоу Сергей Лазарев прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за фониатра Льва Рудина. Тот отказался оценить номер Арпи Абкарян. Оскорблённый член жюри покинул студию и заявил, что больше не будет участвовать в проекте. Время показало, что Лазарев вернулся. Теперь он называет участников шоу своей «музыкальной семьей».

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#певец
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Еву Карицкую задержали в российском аэропорту после смерти Паши Техника на Пхукете
07 апреля 2025, 09:16

Ева Карицкая (Фото: Telegram @evakaritskaua)

Бывшая жена рэпера Павла Ивлева, известного как Паша Техник, Ева Карицкая вернулась в Россию после трагической смерти артиста в Таиланде. Об этом пишет «Voice».
Девушка рассказала о произошедшем в видеообращении из аэропорта, отметив, что ее задержали на допроверку.

Напомним, что Паша Техник скончался 5 апреля после тяжелого состояния, вызванного септическим шоком на фоне бактериальной пневмонии. Его последняя возлюбленная, Кристина Лекси, призналась, что рэпер употреблял запрещенные вещества перед госпитализацией. Карицкая прилетела на Пхукет, как только узнала о госпитализации, и каждый день навещала его в клинике.

Умер рэпер Паша Техник
Умер рэпер Паша Техник

Ева сообщила, что тело Паши должно прибыть в Россию 9 апреля, она намерена взять с собой на церемонию прощания их шестилетнего сына Ивана. Она также выразила надежду, что после похорон они смогут уехать на отдых за границу. Карицкая считает, что виновна в смерти Павла 28-летняя эскортница и планирует добиться компенсации за транспортировку тела и похороны.

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Бузова, Пересильд, Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса поздравляют Овечкина с историческим достижением
Живущие в РФ друзья Овечкина поздравили его с историческим достижением
07 апреля 2025, 08:01

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Алексей Алексеев)

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз», стал новым рекордсменом НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».
Это достижение позволило Овечкину обойти легендарного Уэйна Гретцки и занять первое место в истории лиги по количеству голов. В связи с этим событием, друзья и коллеги Овечкина из мира шоу-бизнеса не упустили возможности поздравить его с этим значимым достижением.

Популярный певец Филипп Киркоров, который был так тронут успехом друга, что даже опоздал на свое выступление, выразил гордость за Овечкина и отметил его вклад в российский спорт. Актриса Юлия Пересильд также не осталась в стороне и эмоционально поздравила хоккеиста.

Ольга Бузова, поп-звезда и близкая подруга Овечкина, поделилась трогательными моментами из их дружбы.

«Сашка! Какой ты у нас крутой! Герой нации! Гордость! Спасибо тебе за тебя. Счастлива называть тебя своим другом!», — написала она в своем Telegram-канале.

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков даже переписал любимую песню Овечкина. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что не смог сдержать слез от радости за друга.

Сам Александр Овечкин, обращаясь к болельщикам, выразил свою гордость за родную страну и всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

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