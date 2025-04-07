«Не забудь, что у тебя есть сестрёнка»: семья Жанны Фриске оставила послание её сыну Платону в соцсети

Жанна Фриске (фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Сестра Жанны Фриске призналась, что её дочь мечтает пообщаться с Платоном. Наталья посвятила племяннику пост в соцсети.
7 апреля сын певицы празднует 12-летие. В честь этого события его тётя, которая очень давно не видела племянника, обратилась к нему в соцсети. Сестра Фриске отметила, что вся семья скучает по Платону, а её дочь мечтает наконец-то познакомиться со старшим двоюродным братом.
Напомним, что после смерти певицы её супруг Дмитрий Шепелев ограничил общение сына с её семьёй, поскольку, по его словам, отец звезды причастен к нападению на него.
Читайте также:
Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева
Шепелев раскрыл шокирующие подробности о родителях Фриске: что выяснилось о ее отце и за что он назвал Дмитрия «шакалом»?
«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева
«Трудно поверить, что с нашей последней встречи прошло так много времени. Я вспоминаю, каким ты был маленьким, а теперь ты уже взрослый парень! Бабушка и дедушка каждый день думают о тебе. Они очень ждут встречи и гордятся тем, каким ты стал. Не забудь, что у тебя есть маленькая сестрёнка, которая знает, что у неё есть старший брат, и мечтает с тобой пообщаться», – написала Наталья в личном блоге.Также Фриске отметила, что семья приготовила для именинника подарки и ждёт его в гости.
Напомним, что после смерти певицы её супруг Дмитрий Шепелев ограничил общение сына с её семьёй, поскольку, по его словам, отец звезды причастен к нападению на него.
Читайте также:
Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева
Шепелев раскрыл шокирующие подробности о родителях Фриске: что выяснилось о ее отце и за что он назвал Дмитрия «шакалом»?
«Шакал»: отец Жанны Фриске отреагировал на интервью Дмитрия Шепелева
Анастасия Чинкова