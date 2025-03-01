Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева

Бывшая солистка группы «Демо» Саша Зверева получила огромную известность в 1999 году после выхода песни «Солнышко в руках». Несколько месяцев назад Телеграм-канал SHOT сообщал, что артистка вернулась из США в Россию на заработки. Что об этом известно, как сейчас живет и чем занимается певица, которая 1 марта отмечает 44-летие — в материале «Радио 1».