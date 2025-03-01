Сестра Жанны Фриске покинула Россию после откровенного интервью Дмитрия Шепелева

Наталья Фриске (фото: Instagram* @friske_natalia)
Сестра Жанны Фриске вышла на связь после первого за 10 лет интервью Дмитрия Шепелева, в котором он откровенно рассказал о жизни и смерти артистки. В соцсетях Наталья Фриске опубликовала фото из аэропорта и самолёта, сообщив, что покинула Россию.
Бывшая солистка «Блестящих» призналась, что впервые отправилась на отдых без двухлетней дочери Луны. Несмотря на возникшие проблемы с авиакомпанией, Фриске рада долгожданной поездке. При этом она не сообщила, куда именно улетела.
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*запрещён в РФ
«Доброе утро. Ну что, ребятки, с первым днем весны! Моя весна началась с того, что в первый раз за три года я улетаю на отдых одна, без ребенка. Ура! Правда, я не выспалась и ещё мне пришлось выбросить свой рюкзак, потому что он не проходил по габаритам. <…> Но главное, что я лечу, остальное неважно», – написала Наталья Фриске.На днях Шепелев впервые спустя 10 лет после смерти своей супруги дал интервью, в котором раскрыл подробности болезни Жанны Фриске, рассказал об отношениях с её родителями, воспитании сына Платона и нынешней личной жизни. Телеведущий также заявил, что отец его покойной жены, Владимир Фриске, напал на него с ножом и пытался украсть внука.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова