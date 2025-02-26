Шепелев раскрыл шокирующие подробности о родителях Фриске: что выяснилось о ее отце и за что он назвал Дмитрия «шакалом»?

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
На канале Надежды Стрелец вышло обширное интервью с Дмитрием Шепелевым, известным ведущим, актером и продюсером, а также бывшим супругом Жанны Фриске. Сенсационные заявления шоумена — в материале «Радио 1».
Знакомство с Жанной Фриске
«Мы встретились на съемках телевизионной программы. Я вел шоу «Достояние республики», а она (Жанна Фриске — прим.ред) была приглашенной гостьей. Мы обменялись несколькими фразами за кулисами, посмеялись и вскоре разошлись. Позже выяснилось, что мы живем в одном районе на Пресне. В итоге мы встретились в тренажерном зале, я взял у нее номер телефона и пригласил на свидание», — рассказал Шепелев.
Шепелев о болезни жены
Телеведущий рассказал, что о диагнозе Жанны ему стало известно через два месяца после рождения сына. Шепелев признался, что для него последние два года жизни супруги были самые трудные, и ничего хуже с ним не происходило. Он приостановил свою жизнь и карьеру, полностью сосредоточившись на спасении Жанны.
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Он также рассказал, что решил увезти сына Платона подальше, чтобы тот не стал свидетелем смерти матери. Дмитрий чувствовал необходимость отвезти сына на море, чтобы тот провел там лето. Они попрощались с Жанной, сели в такси, и уже вечером прибыли к морю. Ночью ему пришло сообщение о том, что Жанна ушла из жизни.
Скандал с семьей Фриске
Дмитрий Шепелев подчеркнул, что его единственным условием для родителей Жанны было прекратить публичные выступления и интервью, касающиеся его и сына. Дмитрий уверен: бабушка и дедушка Платона готовы были превратить его жизнь в реалити-шоу. По его словам, за ним и его сыном велась настоящая охота. Он вспомнил, как после смерти Жанны его отец напал на него с ножом, а затем к нему присоединились еще пятеро человек, двое из которых находились в федеральном розыске.
В свою очередь, Владимир Борисович, отец Жанны, обвинил Шепелева в том, что он использует деньги Платона в своих интересах. Он утверждал, что у мальчика было 200 000 евро на счету, а осталось всего шесть тысяч. По его словам, Шепелев потратил деньги на машину и содержание своей семьи, тогда как средства должны достаться внуку по достижении 18 лет.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)
Жизнь Шепелева после смерти Жанны
Дмитрий Шепелев впервые подробно рассказал в интервью о встрече с Катей Тулуповой. По его словам, прошло несколько лет после трагедии, когда он встретил Катю и почувствовал, что не одинок. Она также пережила утрату — потеряла отца, который страдал от аналогичной болезни. Сейчас, по словам Шепелева, у него осознанные и счастливые отношения с Екатериной Тулуповой. У влюбленных много общего – им нравится одно и то же, у них одинаковые взгляды на семью.
«Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», — сказал Дмитрий Надежде Стрелец.
Реакция отца Фриске на интервью Шепелева
Отец Жанны Фриске назвал Дмитрия Шепелева «шакалом». Пенсионер признался, что в данный момент отдыхает на курорте и не владеет подробностями содержания интервью его бывшего зятя.
«Мне поступают звонки из различных СМИ и радиостанций, присылают фрагменты его интервью. Я сейчас в Дубае, и, честно говоря, мне абсолютно не интересно, что этот шакал говорит. Если только речь пойдет о Платоне и его жизни — тогда я обязательно ознакомлюсь с информацией», — поделился Копылов с «КП».
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