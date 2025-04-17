Оксана Самойлова заступилась за отношения Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)
Оксана Самойлова заявила, что считает Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук классными ребятами с нормальными отношениями, в которых часто присутствует юмор.
Уже несколько недель в Сети тему того, является ли Чумаков абьюзером или нет после того, как Ковальчук неосторожно высказалась в его сторону. Супруги уже несколько раз прокомментировали данную ситуацию. Теперь же на защиту их семейного счастья встают и коллеги по шоу-бизнесу.
На премии «Прорыв года 2025» журнала Moda topical Оксана Самойлова рассказала в интервью Super, что Юлия — взрослая женщина, которая вполне отдаёт себе отчёт в том, что происходит в её жизни.
Она отметила, что Ковальчук и Чумаков вместе уже 17 лет, а это значит, что обоих всё устраивает и это главное.
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На премии «Прорыв года 2025» журнала Moda topical Оксана Самойлова рассказала в интервью Super, что Юлия — взрослая женщина, которая вполне отдаёт себе отчёт в том, что происходит в её жизни.
«Я не увидела там ничего такого, о чём все говорят, там, абьюз и так далее. Просто это норма их отношений, где он угорает над ней, она угорает над ним», — отметила Самойлова.
Она отметила, что Ковальчук и Чумаков вместе уже 17 лет, а это значит, что обоих всё устраивает и это главное.
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Элина Позднякова