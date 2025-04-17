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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Оксана Самойлова заступилась за отношения Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук

Оксана Самойлова заступилась за отношения Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Оксана Самойлова заявила, что считает Алексея Чумакова и Юлию Ковальчук классными ребятами с нормальными отношениями, в которых часто присутствует юмор.
Уже несколько недель в Сети тему того, является ли Чумаков абьюзером или нет после того, как Ковальчук неосторожно высказалась в его сторону. Супруги уже несколько раз прокомментировали данную ситуацию. Теперь же на защиту их семейного счастья встают и коллеги по шоу-бизнесу.

На премии «Прорыв года 2025» журнала Moda topical Оксана Самойлова рассказала в интервью Super, что Юлия — взрослая женщина, которая вполне отдаёт себе отчёт в том, что происходит в её жизни.

«Я не увидела там ничего такого, о чём все говорят, там, абьюз и так далее. Просто это норма их отношений, где он угорает над ней, она угорает над ним», — отметила Самойлова.

Она отметила, что Ковальчук и Чумаков вместе уже 17 лет, а это значит, что обоих всё устраивает и это главное.

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«Надо протягивать руку»: Алексей Герман — младший готов пригласить Ефремова в новый проект
Герман-младший хочет пригласить Ефремова сняться в фильме об Эйзенштейне
17 апреля 2025, 10:31

Алексей Герман — младший (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Режиссёр Алексей Герман — младший работает над масштабным историческим проектом, который посвящён легендарному Сергею Эйзенштейну. Одну из ролей он хочет доверить Михаилу Ефремову. Германа-младшего не смущает, что по вине актёра погиб человек.
«Если у него будет хорошо со здоровьем, я хочу его попробовать на одну из ролей. <…> Я знаю Мишу, он свою боль, свой страх и скорбь, наверное, искупил. Нельзя садиться пьяным за руль. Он ошибся, отнял человеческую жизнь. Но раз человек вышел, надо его поддерживать, биться за него и протягивать руку, а не отталкивать», — цитирует слова режиссёра VOICE.
Как рассказал Герман-младший, сюжет фильма затронет жизнь и творчество Сергея Эйзенштейна в годы Великой Отечественной войны, когда он снимал фильм «Иван Грозный».

По словам режиссёра, сейчас разрабатывается сценарий. Создателям предстоит изучить огромное количество исторических данных, найти актёров, которые смогли бы воплотить на экране образы самого Эйзенштейна, Любови Орловой и других выдающихся личностей. Кроме того, нужно особое внимание уделить костюмам, они будут похожи на те, которые использовались в фильме «Иван Грозный».

Ранее Психолог Светлана Герман сообщила, что после условно-досрочного освобождения Михаил Ефремов может столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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Михаил Ефремов решил переехать из-за круглосуточного дежурства папарацци у его дома

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Иван Ургант снял новый выпуск «Взгляда снизу» спустя три года отсутствия на ТВ
17 апреля 2025, 09:50

Иван Ургант (фото: Instagram* @urgantcom)

Телеведущий Иван Ургант, который уже три года отсутствует на отечественном телевидении, возобновил съемки своей рубрики «Взгляд снизу». Новый выпуск он опубликовал в социальных сетях.
На протяжении нескольких лет Ургант вел авторское шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где в рамках программы иногда проводил забавные интервью с детьми, которые объединялись в рубрику «Взгляд снизу». Однако после начала специальной военной операции артист исчез с экранов, и вместе с ним прекратилась и передача.

Недавно Ургант неожиданно решил вновь начать снимать свои беседы с детьми, не изменив название рубрики. В новом выпуске телеведущий общался с юными гостями студии и выяснял, помнят ли они его. Многие из них, как оказалось, уже не знают о нем, так как прошло слишком много времени с его последнего появления на телевидении.

Стоит отметить, что Ургант неоднократно намекал своим поклонникам на возможное возвращение на экран, однако в ближайшее время этого не предвидится. В начале апреля появились сообщения о том, что Минюст намерен проверить деятельность артиста на предмет иностранного финансирования.

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*запрещён в РФ
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Участников шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» пришлось успокаивать из-за Бабкиной
17 апреля 2025, 09:34

Надежда Бабкина (Фото: Telegram @nadezhda_babkina)

18 апреля в эфире телеканала «Россия» выйдет третий отборочный тур шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Гостем легендарной сотни станет народная артистка РФ Надежда Бабкина.
Присутствие Бабкиной заставило коллективы понервничать, пишет 7Дней.ru. Лидер сотни Сергей Лазарев постарается успокоить хоры и посоветует им взять себя в руки и не бояться Надежду Георгиевну.

«Мне кажется, что ваше пение было каким-то робким. Вот, Надежда Георгиевна, вы своим первым выступлением в начале нашего сегодняшнего выпуска, задали такую планку энергетическую, что сейчас после вас это все какой-то овраг, провал. Ощущение, что какая-то энергетическая воронка. Вы выходите и проваливаетесь», — обратился Лазарев к одному из коллективов.

Он предположил, что на хор так подействовала фигура Надежды Бабкиной. Лазарев посетовал, что на сцене выступил целый ансамбль, а ощущение было, что спели всего четыре человека.

Лидер сотни заявил, что все готовы к отличному выступлению и призвал коллективы действовать на все 100 баллов.

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#хор
#лидер
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Жена Андрея Черкасова показала фигуру в бикини через два месяца после родов
17 апреля 2025, 08:51

Кристина Черкасова (Фото: Telegram @cherkasova_kris)

Жена Андрея Черкасова Кристина продемонстрировала подписчикам фигуру в красном купальнике через два месяца после родов.
Напомним, Черкасовы стали родителями во второй раз. 10 февраля Кристина родила сына. Девушка решила показать подписчикам свою фигуру в купальнике и призналась, что довольна своим внешним видом, несмотря на полное отсутствие спорта и постоянное чувство голода из-за грудного вскармливания.

«В целом я довольна, учитывая, что никакой физической нагрузки нет, но качество тела оставляет желать лучшего. Подключила вакуум, каждое утро натощак выполняю. Но с питанием пока всё сложно, на грудном вскармливании безудержный жор. Могу в 12 ночи пойти съесть котлету с хлебом и чай с вафлями попить», — написала Черкасова в Telegram-канале.

Девушка также пожаловалась, что из-за бессонных ночей, у нее не хватает сил на занятия спортом.

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«Целых 4 года!»: Певица Алекса отметила праздник дочери с мужем после слухов о разводе и выложила новые фото
Певица Алекса выложила в блог новые семейные фото с четырехлетия дочки Адрианы
17 апреля 2025, 05:35

Алекса и ее дочка Адриана (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Певица Алекса (Александра Чвикова) вместе с супругом Вячеславом Дайчевым отпраздновала четырехлетие дочери Адрианы. Семейные кадры, полные тепла, появились в ее блоге. Праздник прошел ярко, несмотря на недавние слухи о разводе пары.
16 апреля дом Алексы украсили шарами, а стол накрыли с изящной сервировкой.

Кадры с праздника Адрианы (Фото: Instagram* @aleksa___official)

«На память», — подписала 36-летняя мама под праздничными фотографиями.
Маленькая Адриана блистала в малиновом пышном платье — ее ждали розовый торт с медведем и кукольный домик в подарок. На одной из фотографий Вячеслав нежно целует жену и дочь, держа девочку на руках.

Вячеслав Дайчев, Алекса и их дочка Адриана (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Алекса поделилась, что Адриана — девочка с характером, но очень рассудительная.

«Я счастлива быть твоей мамой, ты даришь столько любви и тепла всем нам каждый день… Пусть всегда в твоей жизни светит солнце, пусть всегда в твоей жизни будут любимые и близкие люди рядом! Люблю тебя сильно-сильно», — обратилась певица к дочери.
Вечером для детей устроили шоу с аниматором в образе Эльзы, любимой героини именинницы.

«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым
«Абьюзер, монстр, деспот»: Юлия Ковальчук дала интервью о семейных ссорах вместе с Алексеем Чумаковым
15 марта в блоге певицы появился пост о разводе с Дайчевым, но она быстро опровергла его, заявив о взломе. Певица удалила «объявление о разводе», однако часть комментаторов продолжила сомневаться в ее искренности.

Твердили, что настоящие хакеры не стали бы ограничиваться такой мелочью — они бы скорее слили в Сеть личную информацию певицы, ее диалоги и, возможно, даже интимные фото. Алекса оставила подобное ехидство без комментариев.

Кадры с праздника Адрианы (Фото: Instagram* @aleksa___official)

Новые семейные фото с праздника можно считать доказательством, что у них с Дайчевым все в порядке, а любовь к дочери объединяет супругов еще сильнее.

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