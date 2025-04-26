«Я такая сразу взросленькая»: Оксана Самойлова раскрыла, что ее старит

Оксана Самойлова (Фото: Инстаграм* @samoylovaoxana)
Оксана Самойлова откровенно рассказала, что, по собственному мнению, ее старит.
Жена Джигана примерила образ блондинки, надев парик. Однако Оксане не понравилось преображение.
Кстати, блогер примерила еще и длинный парик шоколадного цвета. Ей он, вероятно, понравился намного больше.
Ранее Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за хорошей погоды. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых.
Читайте также:
«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства
«Пугачёва сама придумала Примадонну»: певец Юлиан высмеял знаменитых артистов
Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Мне кажется, блонд меня старит. Я такая сразу взросленькая. Так-то оно, конечно, интересно, но странно», — призналась Самойлова в своем личном блоге.
Кстати, блогер примерила еще и длинный парик шоколадного цвета. Ей он, вероятно, понравился намного больше.
«Если бы у меня были вот такие волосы, как вы думаете, мне бы пошло? Такие гораздо светлее, чем у меня есть, в тысячу раз гуще, чем у меня есть. Как вам?» — спросила Оксана у подписчиков.
Ранее Оксана Самойлова прогуляла школу с детьми из-за хорошей погоды. Женщина опубликовала в соцсетях кадры, как звездное семейство собирается на отдых.
Читайте также:
«Плюсы быть подлецом? Не надо париться»: Натан вспомнил свои предательства
«Пугачёва сама придумала Примадонну»: певец Юлиан высмеял знаменитых артистов
Волочкова призналась, что её 19-летняя дочь тайно обвенчалась с женихом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева