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«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)

Анна Семенович нечасто прибегает к помощи пластических хирургов. Певица уверяет, что практически ничего в себе не меняла. Однако серьёзная операция всё-таки была – звезда уменьшила себе грудь.
«Это на самом деле одна из самых сложных операций. Операции по увеличению груди гораздо легче. Импланты можно поставить чуть ли не за полчаса, а моя операция длилась несколько часов», – поделилась Семенович в беседе с «МК».
Анна не скрывает, что приняла такое решение, поскольку многие за яркой внешностью и впечатляющими формами не замечали достигнутых артисткой успехов.

«Меня это очень удивляло и расстраивало даже. Тогда я и пошла делать операцию. Мне сделали не очень качественно, пришлось перенести ещё несколько операций. После этого, слава Богу, всё стало хорошо. Но, в общем-то я сейчас смеюсь над этим решением. Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям», – объяснила звезда.
Правда, результат операции продержался недолго, и в конечном счёте грудь вернулась к прежним размерам. Это Анна объяснила генетикой, поскольку у всех женщин в её семье были пышные формы.

Также Семенович отметила, что внушительные формы, за которыми так часто гонятся женщины, на самом деле доставляют немало проблем. Так, Анне приходилось шить всю одежду на заказ, а найти купальник или нижнее бельё было целым приключением.

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#операция
#женщины
#шоу-бизнес
#красота
#певица
«Действительно романтические отношения»: Natan впервые публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу
02 марта 2025, 11:35

Natan (Фото: Инстаграм* @natan_official)

Рэпер Natan в первый раз публично обратился к Лерчек после интрижек в шоу.
Рэпер и Валерия Чекалина участвовали в первом сезоне реалити на выживание «Звезды в джунглях», где он изменил жене. Однако после завершения проекта блогер заявила, что интрижка с артистом была его пиар-ходом, а он лишь использовал ее чувства.

Но сам Natan опроверг такое заявление Лерчек в своем новом интервью. Он рассказал, что Валерия ошибается на этот счет, ведь его чувства к девушке были искренними. Еще рэпер отметил, что надеется на личный разговор с Лерчек.

«Это абсолютно не так... Когда она выйдет на связь, тогда это будет равнозначным диалогом. Если я буду говорить: «Нет, ты что! Просто посмотри и ты распознаешь чувства, действительно романтические отношения…» — это будет каким-то нелепым выгораживанием себя. Сейчас, сидя на интервью и зная, что Лера ничего не ответит, это будет как-то некрасиво и несправедливо. Дай бог у Леры все будет хорошо. Об этом можно будет поговорить», — откровенничал Natan в шоу «50 вопросов».

Еще рэпер не стал таить, что правда просил вырезать из шоу пару сцен: ему не хотелось, чтобы его разговоры с Лерчек о проблемах в семье и интимные моменты обсуждали зрители. Артист объяснил, что тогда выпил алкоголь, из-за чего с трудом мог контролировать свои действия.

«В принципе для меня все это было большой веселухой, вот ты оторвался от Москвы и начал творить дичь. Я осознавал, что творю дичь. А когда ты бухой, то для тебя нет никаких запретов. Но это же не сразу все случилось», — делился Natan.

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«Филя-оземпик»: усохшего Киркорова заподозрили в болезни
02 марта 2025, 11:26

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Внешность Филиппа Киркорова за последние несколько лет претерпела множество изменений. Артист сделал несколько пластических операций, забил тело татуировками и сильно похудел. Однако в последнее время он и вовсе выглядит измождённым.
Накануне певец появился на мероприятии, приуроченном к десятилетию столичного ресторана Гранд-кафе «Dr. Живаго». Поклонники заметили, насколько исхудал поп-король, и принялись гадать, что же стало причиной: изматывающая болезнь или, может быть приём препарата «Оземпик», с помощью которого сейчас худеют все звёзды.

«Уже скелет», «Может, он лечится от болезни?», «Когда про похудевших говорят «черепашка, которую вынули из панциря», похоже, это имеют в виду», «Морда большая, шея тонкая...», «Уж не болен ли Филя? Что-то усох…», «Филя-оземпик», «Там уже истощение», – пишут неравнодушные фолловеры.
Ранее Киркоров рассказывал, что путь к стройной фигуре был очень сложным. Ему пришлось пройти через липосакцию, коррекцию, много заниматься спортом.

«Экспериментирую, чтобы вызывать положительные эстетические чувства. Меня принимают по одёжке и внешности, а провожают по песням. Поэтому должен быть в форме», – рассказывал певец.
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#киркоров
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«Все так вульгарно»: Сергей Соседов раскритиковал номер Маргариты Суханкиной на шоу «Суперстар!»
02 марта 2025, 11:16

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/ Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал номер Маргариты Суханкиной в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ. Он назвал выступление певицы «дурновкусием».
В пятом выпуске «Суперстар!» Маргарита Суханкина появилась на сцене с хитом Лолиты Милявской «Offset». Почти все члены жюри высоко оценили номер бывшей солистки группы «Мираж». Лера Кудрявцева подчеркнула, что ей «дико зашла переделка», так как телеведущая «любит хулиганство». Кирилл Туриченко же отметил смелость певицы, решившейся «взлететь» над сценой.

Однако Сергей Соседов не присоединился к мнению большинства. Журналист сравнил выступление певицы с оригиналом и уточнил, что «песни Лолиты брать всегда очень рискованно». Критик признался, что не увидел в Маргарите Суханкиной образ «бизнесвумен». Более того, он назвал номер «вульгарным» и «абсурдным».

«Все так вульгарно, Рит! У Лолиты вульгарности нет — у нее дорогое кабаре и панковская эстетика. Здесь была вульгарность, и я не понял, зачем это. Верхние ноты здесь были совершенно ни к чему, они звучали здесь некрасиво совсем. Это было лишним, как корове седло. И вообще все было нескладно. Композиция скатилась в чистейший абсурд», — высказался Сергей Соседов.

Люся Чеботина вступилась за бывшую солистку «Миража» и назвала Суханкину «королевой хаоса». Исполнительницу поддержали Лера Кудрявцева и Наташа Королева. Однако Сергей Соседов не стал отказываться от своих слов.

«Я считаю, это неудача и это то, что я называю дурновкусием», — добавил журналист.

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#шоу
#певица
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Отец Яниса Тиммы пригласил Анну Седокову к себе в гости
02 марта 2025, 10:59

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Отец Яниса Тиммы обратился к бывшей жене покойного сына через соцсети. Райтис Тимма заявил, что уже несколько лет не имеет связи с Анной Седоковой.
В декабре прошлого года в жизни бывшей солистки группы «ВИА Гра» произошла трагедия – покончил с собой её бывший супруг.

Янис и Анна, будучи вместе, прервали общение с Райтисом Тиммой. В этом он обвиняет Седокову, которая, по его словам, настроила сына против отца.

Однако на днях он опубликовал сторис, где позвал Анну в гости.

«Приглашаю невестку к себе в гости. Я заблокирован уже 3 года, но есть добрые люди. Дайте ей знать», – написал Райтис.
Также отец Тиммы прокомментировал недавний пост Седоковой, в котором она призналась, что боится людей и живёт в постоянном страхе.

«Это пишет моя невестка! И это правильно – бояться надо, но поздно», – подчеркнул мужчина.
Кроме того, он эмоционально высказался о поведении Анны и призвал не называть её невесткой, хотя сам именно так к ней и обращается.

«Не называйте её невесткой, она этого недостойна. Это чудовище, которое будет жить, радоваться, заниматься сексом, наслаждаться жизнью, а прекрасного Яниса больше не вернуть, не услышать его голоса и не прикоснуться к нему», – заявил отец Яниса.
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Лера Кудрявцева избила мужа мешком на глазах у дочери
02 марта 2025, 10:38

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (фото: Instagram* @leratv)

Телеведущая вместе с мужем и дочерью посетили масленичные гуляния. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров приняли участие в традиционных состязаниях.
Судья шоу «Суперстар!» оделась на народные гуляния тепло и ярко: на ней был неоновый пуховик зелёного цвета и контрастные красные штаты. Её супруг предпочёл более нейтральный образ: светлая куртка и тёмные спортивные штаты. А их дочь Маша предстала в уютном пуховике.

Семья сначала посмотрела концерт, а затем решила принять участие в народной забаве. Кудрявцева и Макаров били друг друга мешками, стоя на бревне. Кто не удержал равновесие после удара – тот проиграл.

Хоккеист пытался очень аккуратно ударять жену, чтобы не сделать ей больно, а вот Лера старалась изо всех сил и активно била мешком Игоря. Но в итоге на бревне всё-таки не удержалась Лера.

За время прогулки Маша очень устала, поэтому отцу пришлось нести девочку на плечах.

«Хорошо погуляли, часа два за блинами стояли», – прокомментировал Макаров.
В ответ Кудрявцева отметила, что у неё очень позитивный муж.

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