«Не замечали остальное»: Анна Семенович объяснила, зачем уменьшила грудь

Анна Семенович (фото: Telegram @annsemenovich)
Анна Семенович нечасто прибегает к помощи пластических хирургов. Певица уверяет, что практически ничего в себе не меняла. Однако серьёзная операция всё-таки была – звезда уменьшила себе грудь.
«Это на самом деле одна из самых сложных операций. Операции по увеличению груди гораздо легче. Импланты можно поставить чуть ли не за полчаса, а моя операция длилась несколько часов», – поделилась Семенович в беседе с «МК».Анна не скрывает, что приняла такое решение, поскольку многие за яркой внешностью и впечатляющими формами не замечали достигнутых артисткой успехов.
«Меня это очень удивляло и расстраивало даже. Тогда я и пошла делать операцию. Мне сделали не очень качественно, пришлось перенести ещё несколько операций. После этого, слава Богу, всё стало хорошо. Но, в общем-то я сейчас смеюсь над этим решением. Не надо было этого делать, но вот тогда я поддалась каким-то своим эмоциям», – объяснила звезда.Правда, результат операции продержался недолго, и в конечном счёте грудь вернулась к прежним размерам. Это Анна объяснила генетикой, поскольку у всех женщин в её семье были пышные формы.
Также Семенович отметила, что внушительные формы, за которыми так часто гонятся женщины, на самом деле доставляют немало проблем. Так, Анне приходилось шить всю одежду на заказ, а найти купальник или нижнее бельё было целым приключением.
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Анастасия Чинкова