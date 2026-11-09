«Не заслуживает уважения»: в Союзе отцов Новосибирска осудили Собчак за откровенный образ

09 ноября 2026, 15:54

Союз отцов Новосибирска: Собчак не заслуживает уважения из-за откровенных образов

Ксения Собчак (фото: Telegram @ksbchk)

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал поведение журналистки и телеведущей Ксении Собчак, которая опубликовала в своих соцсетях серию экстравагантных фотографий. На снимках Собчак позирует в откровенном наряде, который можно сравнить с одеждой звёзд, принимавших участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.





По мнению Сергея Майорова, которое он выразил в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск, причиной её эпатажных поступков могло стать отсутствие полноценного отцовского воспитания в детстве, а также моральные ориентиры, сформировавшиеся в 1990-е годы.





«Более 80 % правонарушений и отклоняющегося поведения приходятся на детей, где либо отца нет вовсе, либо он есть формально — пропадает на работе, возвращается уставшим и не уделяет ребёнку должного внимания. И мне кажется, в этом и есть главная разгадка её поведения: в детстве не прочертили границы, не объяснили, что такое хорошо и что такое плохо», — высказался лидер новосибирских отцов.

«Не запрет должен быть главным инструментом, а чёткий общественный сигнал: такое поведение не заслуживает ни уважения, ни подражания», — считает Майоров.

«Мы говорим мужчинам: ваша зарплата не заменит вашего присутствия», — подчеркнул Майоров.