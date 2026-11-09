«Не заслуживает уважения»: в Союзе отцов Новосибирска осудили Собчак за откровенный образ
Союз отцов Новосибирска: Собчак не заслуживает уважения из-за откровенных образов
Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал поведение журналистки и телеведущей Ксении Собчак, которая опубликовала в своих соцсетях серию экстравагантных фотографий. На снимках Собчак позирует в откровенном наряде, который можно сравнить с одеждой звёзд, принимавших участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.
По мнению Сергея Майорова, которое он выразил в разговоре с корреспондентом Om1 Новосибирск, причиной её эпатажных поступков могло стать отсутствие полноценного отцовского воспитания в детстве, а также моральные ориентиры, сформировавшиеся в 1990-е годы.
«Более 80 % правонарушений и отклоняющегося поведения приходятся на детей, где либо отца нет вовсе, либо он есть формально — пропадает на работе, возвращается уставшим и не уделяет ребёнку должного внимания. И мне кажется, в этом и есть главная разгадка её поведения: в детстве не прочертили границы, не объяснили, что такое хорошо и что такое плохо», — высказался лидер новосибирских отцов.
Он также связал особенности поведения Собчак с периодом 1990-х годов, когда, по его оценке, происходило падение морально-этических норм и разрушение привычных ориентиров. При этом Майоров подчеркнул, что обстоятельства взросления не оправдывают поступки взрослого человека.
Отдельное беспокойство у представителя Союза отцов вызывает влияние публичного поведения Собчак на молодёжь. По его словам, подростки могут воспринимать эпатаж и вызывающие поступки как способ привлечь внимание, а грубость в ответ на критику — как допустимую модель общения.
«Не запрет должен быть главным инструментом, а чёткий общественный сигнал: такое поведение не заслуживает ни уважения, ни подражания», — считает Майоров.
В качестве одного из способов решения проблемы он назвал развитие ответственного отцовства. По словам общественника, мужчина должен не только обеспечивать семью материально, но и принимать активное участие в воспитании детей, их школьной жизни и увлечениях.
«Мы говорим мужчинам: ваша зарплата не заменит вашего присутствия», — подчеркнул Майоров.