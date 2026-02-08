«Родить от него»: Волочкова раскрыла подробности интимной жизни юным танцором

08 февраля 2026, 21:16

Анастасия Волочкова заявила о желании родить ребёнка от танцора Марчела Абаби

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала о своих отношениях с танцором Марчелом Абаби. Балерина отметила, что чувствует себя счастливой. Её слова приводит издание VOICE.





Пара встретила Новый 2026 год в кругу родственников Марчела в Молдавии. Волочкова назвала этот праздник трогательным. Абаби раньше работал солистом в ансамбле народного танца Молдавии. Сейчас он выступает в шоу балерины «Одержимость».



По словам Волочковой, Абаби трижды летал с ней на Мальдивы, что стало рекордом среди её спутников. Балерина заявила, что ценит в партнёре верность.

«Я слушаюсь и повинуюсь. Потому что Марчел — настоящий мужчина. И мне нравится, когда со мной Марчел, я могу почувствовать себя просто девочкой, женщиной — слабой, беспомощной. От Марчела, кстати, я бы ребёнка родила. Но пока я не беременна», — заявила Анастасия.