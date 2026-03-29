«Не знаю, куда это нас приведет»: Бикбаев рассказал об идее возрождения группы «БиС»

29 марта 2026, 06:56

Бикбаев рассказал об идее возрождения группы «БиС»

Дмитрий Бикбаев (Фото: РИА Новости / Мария Девахина)

Спустя 17 лет после распада группа «БиС» возвращается на сцену.Дмитрий Бикбаев и Влад Соколовский подтвердили свое творческое воссоединение в интервью Пятому каналу.





История нового этапа началась пару месяцев назад. Соколовский пришел на премьеру в театр к Бикбаеву и показал ему свою новую песню. По словам Дмитрия, он догадался о цели визита еще до того, как композиция прозвучала до конца.



«Я не знаю, куда это нас приведет. Пока мы просто вместе исполняем песню. Он пригласил меня как специального гостя на свой концерт, и я буду исполнять песни, которые полюбились», — сказал музыкант.