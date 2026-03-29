В Казахстане отменили концерт Полины Гагариной
Выступление певицы Полины Гагариной, которое должно было пройти 5 апреля в Астане, не состоится. Об этом сообщил местный сервис по продаже билетов Zakazbiletov.kz.
В его официальном заявлении указано, что концерт отменен по причинам, не зависящим ни от организаторов мероприятия, ни от артистки, ни от самой платформы. Все покупатели билетов могут рассчитывать на автоматический возврат денег в течение двух недель.
На официальном сайте Гагариной это выступление изначально не фигурировало в гастрольном графике. На ближайшее время у певицы запланированы два концерта в Бишкеке и Ташкенте, которые пройдут 15 и 16 апреля соответственно.
Это уже не первый случай, когда мероприятие с участием российской звезды в Астане не удается провести. В ноябре 2025 года аналогичное выступление также не состоялось. Тогда управление культуры города объяснило ситуацию «обстоятельствами со стороны частного организатора».
