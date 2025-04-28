«Самый бюджетный»: сколько потратила Волочкова на декор для свадьбы дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/volochkova_anastasiya)
Один миллион рублей на декор для свадьбы дочери Ариадны потратила эпатажная балерина Анастасия Волочкова. Telegram-канал «Звездач» пообщался по этому поводу с декоратором Мариной Миланской. По ее словам, бюджет был десять миллионов, но эксперт сомневается в этой сумме.
«Декор самый бюджетный. Судя по входной группе, не больше 1,5-2 миллиона рублей, даже, думаю, что в 1 миллион уложились», — сказала Миланская.Бьюти-обозреватели добавили, что свадьба Ариадны Волочковой состоялась в минувшие выходные. Основное торжество прошло в Северной столице, а расписались молодожены в Москве. Избранником Ариадны стал 23-летний бизнесмен Никита Григорян.
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