«Я в шоке»: Волочкова рассказала, почему ушла со свадьбы дочери

Певица Алла Пугачева «предала себя сама», когда оскорбляла россиян, заявил порталу NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. Собеседник недоумевает, почему о так называемой примадонне до сих пор не говорят в прошедшем времени. Соседов подчеркнул, что последнее выступление исполнительницы показали в 1999 году, и она «в XXI век не вошла».