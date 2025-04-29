«Я в шоке»: Волочкова рассказала, почему ушла со свадьбы дочери

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной и ее мужем Никитой Григоряном (фото: Instagram* @volochkova_art)
Анастасия Волочкова рассказала, почему ушла со свадьбы дочери. Балерина опровергла конфликт с зятем и объяснила, что торопилась на поезд, передает aif.ru.
«Я ушла, потому что у меня был поезд в 22:30…Я просто в шоке от новостей про конфликт с зятем», — сказала знаменитость.
По словам балерины, за сутки до торжества у нее был спектакль. На свадьбу Волочкова выбралась на один день, поскольку на следующий были запланированы две репетиции.
Анастасия утверждает, что слухи о конфликте «распространяют злопыхатели».
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Екатерина Коршунова