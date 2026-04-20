«Закрыты все двери»: свекровь Алексы обратилась к внучке, с которой не видится 4 года
Алекса (настоящее имя — Александра Чвикова) продолжает переживать непростые отношения с матерью своего супруга — Лилией Соловьёвой.
Женщина уже несколько лет не видится с внучкой Адрианой, однако старается поддерживать с ней эмоциональную связь хотя бы на расстоянии.
Недавно, в день рождения девочки, которой исполнилось пять лет, Соловьёва опубликовала в личном блоге трогательное стихотворение, посвящённое внучке. В нём она выразила любовь, тоску и надежду на встречу, отметив, что между ними словно «закрыты все двери».
При этом сам праздник прошёл в узком семейном кругу без её участия. Как сообщается, мать Вячеслава Дайчева не видела внучку уже около четырёх лет.
Ранее Алекса также делилась откровениями о сложностях в общении со свекровью, что указывает на затяжной семейный конфликт.
