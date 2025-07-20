«Могу иногда просто открыть ее переписки»: Виктория Боня на VK Fest рассказала о воспитании своей дочери

20 июля 2025, 00:03

Виктория Боня на VK Fest рассказала о воспитании своей дочери

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Виктория Боня вместе со своей дочерью Анджелиной появились на ковровой дорожке VK Fest. Там экс-участница «ДОМа-2» поделилась своими методами воспитания ребенка.





На мероприятии девушек сразу встретила журналистка Ксения Собчак, которая одарила их комплиментами. По признанию Бони, ей особенно приятно слышать их именно от ведущей, так как обычно Ксения любит использовать какие-то колкости.



Виктория рассказала поклонникам о своих методах воспитания девочки. Как призналась звезда, хорошие советы ей дал отец бойца Хабиба Нурмагомедова. Его главным правилом было то, чтобы не давать ребенку много свободного времени.





«Я подошла к нему и говорю: скажите, как вы воспитали такого сына? И он сказал: ни минуты свободного времени. Очень важно, чтобы ребенок был занят, чтобы у ребенка была какая-то деятельность. Если ребенок с утра до вечера сидит в соцсетях — это опасно», — рассказала Боня.

Виталий Гогунский объяснился после скандала: «Я очень старался»

«Я могу иногда просто открыть ее переписки посмотреть, — заявляла она. — Честно сказать, ничего не понимаю в их сленге английском, иногда даже перевести не могу. Но смотрю: с друзьями общается, ничего такого нет», — рассказала звезда.