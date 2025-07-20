«Могу иногда просто открыть ее переписки»: Виктория Боня на VK Fest рассказала о воспитании своей дочери
Виктория Боня на VK Fest рассказала о воспитании своей дочери
Виктория Боня вместе со своей дочерью Анджелиной появились на ковровой дорожке VK Fest. Там экс-участница «ДОМа-2» поделилась своими методами воспитания ребенка.
На мероприятии девушек сразу встретила журналистка Ксения Собчак, которая одарила их комплиментами. По признанию Бони, ей особенно приятно слышать их именно от ведущей, так как обычно Ксения любит использовать какие-то колкости.
Виктория рассказала поклонникам о своих методах воспитания девочки. Как призналась звезда, хорошие советы ей дал отец бойца Хабиба Нурмагомедова. Его главным правилом было то, чтобы не давать ребенку много свободного времени.
«Я подошла к нему и говорю: скажите, как вы воспитали такого сына? И он сказал: ни минуты свободного времени. Очень важно, чтобы ребенок был занят, чтобы у ребенка была какая-то деятельность. Если ребенок с утра до вечера сидит в соцсетях — это опасно», — рассказала Боня.
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Виктория отметила, что и сама пытается воспитывать Анджелину таким образом. Как-то девочка целых восемь часов откаталась на лошадях и только после этого спросила у мамы разрешение на то, чтобы зайти в соцсети.
Боня не пытается во всем контролировать девочку, но при этом ей важно иметь доступ к телефону ребенка.
«Я могу иногда просто открыть ее переписки посмотреть, — заявляла она. — Честно сказать, ничего не понимаю в их сленге английском, иногда даже перевести не могу. Но смотрю: с друзьями общается, ничего такого нет», — рассказала звезда.
Виктория прокомментировала и то, что всю их жизнь она якобы выставляет на показ. Как объясняет Боня, это делается для Анджелины, чтобы через хэштеги она могла найти воспоминания из детства.