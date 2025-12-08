Неадекватный поклонник полгода преследовал популярную блогершу
Популярный блогер Маш Милаш (полное имя — Мария Камова) рассказала в личном блоге о серьёзной проблеме со сталкером.
По словам Марии, навязчивый поклонник преследовал её в течение последних шести месяцев. Этот мужчина выслеживал девушку и постоянно поджидал у её дома. 8 декабря он неожиданно подошёл к ней в одном из кафе.
Столкнувшись с ним, Маш Милаш проявила выдержку. Она спокойно, но твёрдо объяснила незнакомцу, что он ей не нравится. Блогер подчеркнула, что такая форма внимания — преследование — абсолютно неприемлема и не может стать способом завязать знакомство.
Разговор возымел действие. В итоге Мария убедила этого человека прекратить свои попытки. Выслушав её, парень с грустным видом покинул кафе, оставив блогера в одиночестве.
