Неадекватный поклонник полгода преследовал популярную блогершу

08 декабря 2025, 21:24

Блогер Маш Милаш лично убедила навязчивого поклонника оставить её в покое

Мария Камова (Фото: Telegram @mash_milash_tg)

Популярный блогер Маш Милаш (полное имя — Мария Камова) рассказала в личном блоге о серьёзной проблеме со сталкером.