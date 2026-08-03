«Нечего сказать»: сестру Вани Дмитриенко обвинили в использовании чужого вокала после концерта певца в «Лужниках»

03 августа 2026, 17:49

Super: Сестра Вани Дмитриенко опровергла обвинения в использовании чужого вокала

Ваня Дмитриенко (Фото: РИА Новости/Арина Антонова)

Сестра Вани Дмитриенко ответила на обвинения в использовании чужого вокала на концерте. Поводом для обсуждения стало выступление артиста, состоявшееся накануне.





Вместе с сестрой Лерой он исполнил композицию «Ты со мной», пишет Super. Однако соавтор песни, блогер Лина Ли, заявила, что в ходе номера зрители слышали не живой голос Леры, а заранее записанную аудиодорожку с её собственным вокалом.





«На этом видео мой голос. Если вы хотите исполнить композицию «Ты со мной», наш дуэт, без меня, пожалуйста. Пусть песня живёт. Но вам не кажется правильным в таком случае убрать основную дорожку моего вокала?» — спросила Лина.