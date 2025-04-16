Трусы, носки и миски для собаки: отец Тиммы обвинил Седокову в продаже дорогих вещей сына

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)
Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис обвиняет бывшую жену сына Анну Седокову в том, что та распродала брендовую одежду и обувь сына.
«С каждой команды по майке, по две, по три. Мне, например, на эти бренды совсем наплевать. <…> некоторые решили, что это можно отдать, а другое отдавать нельзя, понимаете? Там (в личных вещах баскетболиста, переданных семье — прим. ред.) были трусы и носки, точно были, да. Две миски для собаки, например. Конечно, у нас с мисками очень трудно в Латвии, но спасибо большое», — цитирует слова Райтиса Тиммы Пятый канал.По словам друзей умершего спортсмена, Седокова убедила Яниса переписать на неё все его четыре квартиры общей стоимостью 180 млн рублей, якобы чтобы первая жена и ребёнок Тиммы не могли претендовать на жилплощадь в счёт погашения алиментного долга..
«<…> видите, на своё имя писала, потом что-то переписывала, перепродавала. Это же целая схема, понимаете? С самого начала это была такая фиктивная любовь, которая была использована для своего блага», — поделился своим мнением отец Яниса.Анна долго не комментировала обвинения в её адрес. Наконец, она оставила пост на своей странице в соцсети.
«Я устала бояться, и мне нечего скрывать. Я не комментирую ситуацию, но если бы я хоть слово сказала о тех, кто распространяет лживую информацию, и о том, как они поступали и со мной, и с Янисом, им бы пришлось нелегко. Прекратите! Почитайте память человека, который был вам близок», — заявила Седокова.Многие решили, что певица опять набивает себе цену и однажды возьмёт слово, чтобы публично всё объяснить. Однако, пока никто не стремится платить миллионы за её откровения.
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Анастасия Чубина