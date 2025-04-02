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«Недавно вернулся из психбольницы»: шоумен Барецкий заявил, что Галкин* пытался покончить с собой

Шоумен Барецкий: Пугачёва не может вернуться в РФ из-за панических атак Галкина*
Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Шоумен Станислав Барецкий назвал причину, по которой 75-летняя Алла Пугачёва не может вернуться в Россию. Всё дело в проблемах со здоровьем у её мужа.
Дело в том, что 48-летний Максим Галкин* страдает от панических атак. Барецкий даже утверждает, что шоумен мог только недавно вернуться из психиатрической больницы, где проходил лечение после попытки суицида.

«Я предположу, что Максим Галкин* недавно вернулся из психбольницы – у него могли быть панические атаки и попытка суицида. Видимо, он что-то Пугачевой напел в уши. Новые две песни Пугачевой – это его происки. Пока он рядом с Аллой Борисовной, он будет вредить. Мне кажется, что он боится, что его заберут инопланетяне и отвезут в Россию. Пугачёва, как воспитанная в СССР, не может бросить больного человека. Если бы не Максим*, Пугачева бы вернулась в Россию», – заявил шоумен.
Напомним, что Пугачёва вместе с супругом и двумя детьми эмигрировала в Израиль а 2022 году. Однако из-за обострения там военного конфликта перебралась на Кипр. Там её ждал роскошный пентхаус в Лимассоле. Апартаменты за 10 миллионов евро она приобрела ещё в 2017 году, также получив гражданство страны в обмен на инвестиции.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
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«Он отказывался от психолога»: Седокова рассказала, как пыталась спасти Тимму
Седокова заявила, что Тимма отказывался от помощи психолога
02 апреля 2025, 18:51

Янис Тимма (фото: Instagram* @janis.timma)

Анна Седокова впервые высказалась о тяжёлом периоде в жизни ей бывшего супруга Яниса Тиммы, который завершился самоубийством. Певица не считает себя виновной в произошедшем и уверяет, что всё близкое окружение было в курсе происходящего с баскетболистом в последнее время.
Седокова отметила, что специально не стала предавать огласке проблемы Тиммы, поскольку это могло сказаться на его спортивной карьере, которая была для него смыслом жизни.

При этом певица постоянно оказывала поддержку Янису, уговаривала его пойти к психологу, но тот каждый раз отказывался.

«Он категорически отказывался от всего. Несколько раз я уговорила его пойти к психологу, но он отказывался после первой встречи. Всё очень сложно, поверьте. Нашу ситуацию не описать в паре предложений», – отметила Седокова в своих соцсетях.
Она уверяет, что до последнего делала всё возможное, чтобы предотвратить трагедию, произошедшую в декабре прошлого года.

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*запрещён в РФ
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#психологическая помощь
#самоубийство
#спортсмены
#семья
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Звезда группы Bad Boys Blue собирается переехать в российскую глубинку
Певец Кевин Маккой решил переехать в российскую глубинку
02 апреля 2025, 18:26

Кевин Маккой (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда культовой немецкой группы 1980-х Bad Boys Blue Кевин Маккой заявил, что собирается переехать в российскую глубинку.
Музыкант отметил, что довольно много времени проводит в Москве и посетил уже множество российских городов. Он также работает в Казахстане и Израиле, однако именно Россию он назвал своей «главной страной».

По словам Маккоя, длительные перелёты утомили его, поэтому он принял решение окончательно переехать в Россию с женой и двумя детьми.

Бывший солист Bad Boys Blue в беседе с «Пятым каналом» подчеркнул, что до пандемии коронавируса он очень благополучно жил в США, имея хорошую виллу и автомобиль. Однако в один год лишился всего.

В России певец хочет начать новую жизнь. У него в планах стать фермером и обзавестись подсобным хозяйством.

Ранее Кевин Маккой заявлял, что многие иностранные артисты опасаются ехать в Россию из-за санкций и антироссийских заявлений западных политиков. Однако, по его словам, они поступают глупо, прислушиваясь к пропаганде.

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Ольга Серябкина намекнула, что была популярнее Темниковой в SEREBRO
Певица Ольга Серябкина назвала себя самой популярной экс-участницей группы SEREBRO
02 апреля 2025, 17:53

Ольга Серябкина (Фото: Телеграм, @seryabkina)

Певица Ольга Серябкина выступала в составе SEREBRO с самого основания группы, написала многие хиты для коллектива. Артистка прославилась благодаря группе, но со временем решила строить сольную карьеру. Ольга считает, что она была самой популярной участницей поп-трио.
В «золотом» составе SEREBRO была и певица Елена Темникова, которая дружила с Серябкиной, но со временем их отношения испортились, сейчас они не общаются.
«Я за эти десять лет из самой успешной группы, и в ней я была самой популярной участницей, перешла в сольное творчество и буквально через пару лет приставка «экс группы» стерлась абсолютно», — рассказала Серябкина в эфире радио Like FM.
Ранее певица была гостьей шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», в котором рассказала о своём трёхлетнем сыне Луке.

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#отношения
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«Дороже Нагиева и Бурунова»: раскрыт гонорар Михаила Ефремова после его освобождения из колонии
Михаил Ефремов после колонии будет зарабатывать 2,5 млн рублей в день
02 апреля 2025, 17:50

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

После выхода из колонии по УДО Михаил Ефремов не будет испытывать трудностей с финансами, поскольку его ждёт высокий гонорар. Об этом заявил продюсер и в прошлом товарищ его отца Олега Ефремова Евгений Морозов.
Он также убеждён, что в скором времени Михаил Олегович станет «самым кассовым актёром» в России благодаря тому, что с самой первой роли смог влюбить зрителей в себя.

«Да, согрешил, да, алкоголик. Но с самой своей первой звёздной роли в сериале "Граница. Таёжный роман" он влюбил в себя миллионы женщин. Я и сам никогда не видел Ефремова-младшего трезвым, он всегда был "под мухой". Но талант не пропьёшь – и в театре, и в кино он блестяще играл. Сейчас, после возвращения, Ефремов станет самым кассовым актёром. Ассоциация продюсеров решила поддержать Мишу, под него уже расчищают место в новых сериалах, вводят туда нового героя, чтобы у Ефремова была работа. Первый съёмочный день у Миши будет в мае. Гонорар Ефремову уже назначен – 2 500 000 рублей за съёмочный день», – рассказал Морозов в беседе с KP.RU.
Продюсер подчеркнул, что такой высокий гонорар не получают даже такие высокооплачиваемые российские актёры как Дмитрий Нагиев и Сергей Бурунов.

Также Назаров отметил, что Ефремов всегда жил как мажор и ему многое позволялось. Он часто выпивал и попадал из-за этого в различные сомнительные истории. Однако у него есть талант и теперь главное, чтобы актёр стал человеком.

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#деньги
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Юлия Ефременкова: Доходы от порнографических съемок, отношения с бандитом и рождение детей от тирана
02 апреля 2025, 17:50

Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова сегодня отмечает свое 38-летие. Девушка из провинции проделала большой путь к популярности и неоднократно пыталась наладить личную жизнь, но без успеха. С мужчинами очаровательной Юлии явно не везет. Подробности читайте в материале «Радио 1».

За мечтой в Москву


Юлия Ефременкова (в девичестве Кириенко) родилась 2 апреля 1987 года в городе в Туапсе. С пятилетнего возраста она активно развивала свои вокальные способности, а в восемь лет уже выходила на сцену. В возрасте 12 лет Юлия записала свой первый диск с песнями. Через два года она вместе с семьёй перебралась в Краснодар, где закончила среднее образование и музыкальное училище.

Провинция редко зажигает звезды, поэтому юная красавица отправилась покорять столицу. Уже в 2008 году Юлия Ефременкова стала участницей женской музыкальной группы «Диамант». А в 2013 году она попробовала свои силы в шоу «Хочу в ВИА Гру». Девушке не удалось дойти до финала, но она приобрела ценный опыт и познакомилась с интересными людьми. Благодаря участию в проекте она смогла глубже разобраться в тонкостях работы индустрии развлечений в нашей стране.

В дальнейшем Юлия стала участницей реалити-шоу «Дикие игры» на телеканале СТС. А с октября 2016 года начала съемки в телепроекте «Дом-2».

От участницы до ведущей проекта


Юлия Ефременкова (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Когда Ефременкова появилась на площадке телестройки, она проявила интерес к Глебу Жемчегову. Однако через некоторое время Глеб дал понять, что не хочет развивать отношения с Юлией, поскольку считает её неприятным человеком. Ефременковой не удалось расположить к себе и Сергея Захарьяша. Зато с Сергеем Кучеровым у Юлии сразу установились хорошие отношения.

Осенью 2017 года Юлия Ефременкова стала ведущей «Дома-2». Однако в этой роли пробыла не долго, из-за разногласий с руководством на Сейшелах девушка вынуждена была покинуть проект.

«В Москве мои продюсеры – это одни люди, а на Сейшелах – другой человек, который возомнил себя королем. У меня с ним не складывались отношения. Он меня потихонечку выживал», – цитирует слова Юлии eg.ru.

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Личная жизнь


Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

У Юли были серьёзные отношения с мужчинами ещё до того, как она пришла строить любовь на «Дом 2». Первым избранником девушки был бандит из Туапсе. Молодой человек проявил такую степень ревности, что 17-летняя певица всерьёз начала опасаться за свою жизнь.

В приступах ревности возлюбленный хватался за нож и неоднократно угрожал расправой, если та собиралась уходить от него. Не помог и переезд в Краснодар, однако отношения закончились благополучно: горе-бойфренда объявили в федеральный розыск.

Следующий избранник Юлии был старше её на 26 лет, но при этом он был человеком спокойным, благородным и обеспеченным. Однако роман был недолгим: в жизни мужчины появилась другая женщина и ребенок, а юная певица осталась одна.

До переезда в Москву девушка вышла замуж за актера Тимура Ефременкова. В его фильмографии есть такие яркие образы, как Борис Михайлов в фильме «Легенда №17» и Георгий Бушманов в сериале «Молодёжка». Пара вместе перебралась в столицу, но молодой актер был весьма несерьезным, и Юлия решила закончить отношения.

«Мог спустить состояние на развлечения. Может, поэтому у нас и не было детей, боялась рожать. Сходил налево. Я это чувствовала», – делилась Юлия с eg.ru.

В рамках реалити-шоу «Дом-2» Ефременкова изначально пыталась построить отношения с Сергеем Кучеровым. Мужчина сделал ей предложение, и Юлия согласилась, но до свадьбы дело так и не дошло.

Когда отношения с Кучеровым закончились, девушка переключила внимание на парня из Конго Мондезира Свет-Амура. Весной 2019 года молодые люди объявили себя парой. Предложение о замужестве Мондезир сделал на концерте Ольги Бузовой.

«Мы так разволновались, что даже забыли, на палец какой руки надо надевать кольцо. Плакали все: я, мама, Оля, зрители», — позже поделилась с подписчиками Юлия.

Юлия Ефременкова с близнецами Кристианом и Даниэлем (Фото: Instagram*@efremenkovvvva)

Пара должна была расписаться летом 2020, но этого так и не случилось. Возлюбленные ругались, мирились, решали взаимные претензии. В результате этих отношений у Ефременковой в сентябре 2022 года родились двое детей-близнецов — Кристиан и Даниэль.

В августе 2023 года Ефременкова раскрыла обстоятельства расставания. Она показала снимки ссадин и проплешин, свидетельствующие о рукоприкладстве. Юлия рассказала, что после рождения детей Мондезир стал жестоким, хватал, толкал и кричал на нее, и дети становились свидетелями. Она оградила сыновей от него, обратилась в полицию, подала на алименты и через суд ограничила его общение с детьми.

Скандал с откровенными фото


В марте 2017 года разразился скандал, причиной которого стали интимные фотографии и видеозаписи девушки, сделанные много лет назад и опубликованные в сети. Оказалось, что Ефременкова получала доход от участия в порнографических съёмках. Тогда девушка сделала вид, что в этом нет ничего предосудительного, каждый зарабатывал как мог.


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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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