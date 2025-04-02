«Недавно вернулся из психбольницы»: шоумен Барецкий заявил, что Галкин* пытался покончить с собой

Максим Галкин* (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Шоумен Станислав Барецкий назвал причину, по которой 75-летняя Алла Пугачёва не может вернуться в Россию. Всё дело в проблемах со здоровьем у её мужа.
Дело в том, что 48-летний Максим Галкин* страдает от панических атак. Барецкий даже утверждает, что шоумен мог только недавно вернуться из психиатрической больницы, где проходил лечение после попытки суицида.
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«Я предположу, что Максим Галкин* недавно вернулся из психбольницы – у него могли быть панические атаки и попытка суицида. Видимо, он что-то Пугачевой напел в уши. Новые две песни Пугачевой – это его происки. Пока он рядом с Аллой Борисовной, он будет вредить. Мне кажется, что он боится, что его заберут инопланетяне и отвезут в Россию. Пугачёва, как воспитанная в СССР, не может бросить больного человека. Если бы не Максим*, Пугачева бы вернулась в Россию», – заявил шоумен.Напомним, что Пугачёва вместе с супругом и двумя детьми эмигрировала в Израиль а 2022 году. Однако из-за обострения там военного конфликта перебралась на Кипр. Там её ждал роскошный пентхаус в Лимассоле. Апартаменты за 10 миллионов евро она приобрела ещё в 2017 году, также получив гражданство страны в обмен на инвестиции.
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Анастасия Чинкова