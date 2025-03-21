Пугачёва и Галкин* попали в беду из-за интернет-мошенников – речь может идти о миллионах

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)
Пока Алла Пугачёва живёт в одиночестве на Кипре, Максим Галкин* гастролирует со своим шоу по миру. В настоящее время юморист находится в Израиле, где у него запланировано несколько выступлений. Однако шоумену пришлось отвлечься от подготовки к концертам, чтобы сообщить подписчикам неприятную новость.
Галкин* рассказал, что в Сети орудуют мошенники, пишущие от его имени и от имени Пугачёвой. Аферисты просят денег у неравнодушных поклонников якобы для оказания помощи нуждающейся певице. Для достоверности они даже записали видео.
Неизвестно, сколько средств мошенники уже смогли выманить у пользователей. Однако, учитывая количество поклонников у Примадонны, речь может идти о миллионах.
Галкин* призвал не верить в такие схемы и ничего не переводить. Он подчеркнул, что его семья ни в чём не нуждается и никогда не стала бы просить денег таким способом.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
** запрещён в РФ
Неизвестно, сколько средств мошенники уже смогли выманить у пользователей. Однако, учитывая количество поклонников у Примадонны, речь может идти о миллионах.
Галкин* призвал не верить в такие схемы и ничего не переводить. Он подчеркнул, что его семья ни в чём не нуждается и никогда не стала бы просить денег таким способом.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
** запрещён в РФ
Анастасия Чинкова