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Пугачёва и Галкин* попали в беду из-за интернет-мошенников – речь может идти о миллионах

Максим Галкин* предупредил фанатов о мошенниках, орудующих от его имени
Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (фото: Instagram** @alla_orfey)

Пока Алла Пугачёва живёт в одиночестве на Кипре, Максим Галкин* гастролирует со своим шоу по миру. В настоящее время юморист находится в Израиле, где у него запланировано несколько выступлений. Однако шоумену пришлось отвлечься от подготовки к концертам, чтобы сообщить подписчикам неприятную новость.
Галкин* рассказал, что в Сети орудуют мошенники, пишущие от его имени и от имени Пугачёвой. Аферисты просят денег у неравнодушных поклонников якобы для оказания помощи нуждающейся певице. Для достоверности они даже записали видео.

Неизвестно, сколько средств мошенники уже смогли выманить у пользователей. Однако, учитывая количество поклонников у Примадонны, речь может идти о миллионах.

Галкин* призвал не верить в такие схемы и ничего не переводить. Он подчеркнул, что его семья ни в чём не нуждается и никогда не стала бы просить денег таким способом.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
** запрещён в РФ
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Актриса Жанна Эппле экстренно обратилась к врачам из-за болей в животе
21 марта 2025, 10:44

Жанна Эппле (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.
Актриса сериала «Бальзаковский возраст» Жанна Эппле экстренно обратилась к медикам: она пожаловать на боли в области живота.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, из-за самолечения у артистки начались серьёзные проблемы со здоровьем. Она несколько лет принимала разные препараты, на какое-то время боли прекращались, но потом возникали снова.

Во время осмотра у Эппле обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Актриса будет проходить амбулаторное лечение, соблюдать строгую диету и дробно питаться.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка продолжает участвовать в театральных постановках, график расписан на несколько месяцев вперёд.

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#здоровье
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Собственные дети и евреи: Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»
Рэпер Канье Уэст обнародовал свой «список предателей»
21 марта 2025, 10:43

Канье Уэст и Бьянка Цензори (Фото: скриншот трансляции 2025 Grammy Awards)

Рэпер Канье Уэст обнародовал свой «список предателей». Соответствующий пост музыкант опубликовал в соцсети Х.
Не совсем понятно, что исполнитель вкладывает в понятие «предатель», однако он уточнил, что все указанные в списке люди когда-то причинили ему боль, за которую он не может их простить.

В список вошли практически все люди, с которыми Уэст работал и жил, в частности, его бывшие девушки, музыканты, деятели моды, известные бренды и даже собственные дети.

В список предателей вошли: его семья и дети, бывшая супруга Ким Кардашьян, рэпер Jay Z, певица Эмбер Роуз, с которой Уэст ранее встречался, компании Adidas и Balenciaga, исполнитель Трэвис Скотт, евреи, чёрное комьюнити и многие другие.

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Ким Кардашьян забрала дочь с вечеринки Канье Уэста, на которой были насильники
21 марта 2025, 10:26

Семья Кардашьян (Фото: Instagram*, @kimkardashian)

Рэпер Канье Уэст организовал вечеринку в Лос-Анджелесе в честь запуска нового трека «Одинокие дороги всё равно ведут к солнцу», в записи которого приняла участие его 11-летняя дочь Норт. Ким неохотно отпустила дочь на мероприятие, поскольку Канье делит с ней физическую и юридическую опеку над детьми и имеет право на общение с ними.
Однако она разозлилась, когда охранники, оставленные с девочкой, сообщили ей о том, что к дому музыканта приехали насильники и женоненавистники братья Эндрю и Тристан Тейт. Ким немедленно забрала ребёнка.

Напомним, что братья Тейт были задержаны в Румынии в 2022 году, им было предъявлено обвинение в торговле людьми, изнасиловании и создании организованной преступной группы. Их также обвиняли в сексуальных преступлениях в США и Великобритании. Эндрю и Тристан отрицают свою вину. Недавно они уехали из Румынии и вернулись в Соединённые Штаты, как только был снят запрет на въезд.

Также причиной конфликта Канье Уэста и Ким Кардашьян стало использование в треке, который исполнили рэпер и его дочь Норт, записи разговора с Пи Дидди (Шоном Комбс), находящимся под арестом по подозрению в совершении сексуальных преступлений. Кроме того, Канье привлёк сына опального хип-хоп-магната Кристиана «Кинга» Комбса, пишет журнал The Voice.

Ким узнала о композиции заранее и начала переговоры с адвокатами бывшего мужа, в ходе которых было достигнуто решение, что запись не будет распространяться. Однако, Канье Уэст всё-таки выложил трек.

Ранее музыкант обвинил семейство Кардашьян в секс-торговле его детьми.

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Молча сел в машину и уехал: Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов» отказался помочь маме пропавшего год назад подростка
Артём Краснов из «Битвы экстрасенсов» не помог маме пропавшего в Уфе подростка
21 марта 2025, 10:15

Артём Краснов (фото: Telegram @krasnovartemofficial)

В конце марта прошлого года в Уфе без вести пропал 14-летний Дамир Адигамов. Вместе с другом Павлом Паличевым он отправился гулять и не вернулся. По предварительной версии, мальчики провалились под лёд и утонули.
Спустя два месяца поисков спасатели обнаружили тело Павла на берегу Белой реки, однако о судьбе Дамира по-прежнему ничего неизвестно. Мама школьника отказывается верить, что сына уже нет в живых, и продолжает расследование.

Женщина даже обратилась за помощью в телепрограмму «Битва сильнейших», однако экстрасенсы не стали ей помогать. Вампир Артём Краснов отказался слушать Гузель, молча сел в машину и уехал.

Мать подростка в слезах умоляла медиума помочь, но тот игнорировал все её слова. Она просила, чтобы её пустили на шоу в Москве. По всей видимости, женщина от безысходности проникла на съёмочную площадку, где снимался очередной выпуск.

Позже в разговоре с журналистами Адагамова призналась, что недавно похоронила мужа, сердце которого не выдержало ухода сына.

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«Психически неустойчива»: Стало известно состояние Долиной в момент продажи квартиры по указке мошенников
МВД: Лариса Долина была психически неустойчива в момент продажи квартиры
21 марта 2025, 09:52

Лариса Долина (Кадр из видео: Телеграм @dolinaofficial)

Певица Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников, которые убедили её продать пятикомнатную квартиру в столичном районе Хамовники по явно заниженной стоимости. Кроме того, в момент заключения сделки артистка была в «психически неустойчивой».
Последнее утверждение основывается на данных экспертизы проведённой в рамках уголовного дела, сообщает телеграм-канал Mash. Всестороннее обследование показало, что моральное состояние Долиной в то время не позволяло ей адекватно оценивать свои действия. Певица тогда постоянно тревожилась, часто плакала, была подвержена перепадам настроения. Однако отмечается, что это не помешало ей в день подписания документов пообщаться со студентами, а затем и выступить в Кремле.

Адвокаты народной артистки РФ упрекают многодетную мать Полину Лурье, купившую квартиру, в том, что она не попросила у Долиной справку из психо-неврологического диспансера. Однако по закону новая правообладательница элитной недвижимости по закону и не обязана была это делать.

Напомним, 112 миллионов рублей, вырученные от продажи квартиры, ушли мошенникам. Телеграм-канал отмечает, что даже в том случае, если сделку признают недействительной, Долиной придётся вернуть покупательнице квартиры эти деньги.

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