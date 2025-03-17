«Ориентиры нормальные, но любви к женщине преклонного возраста, конечно, нет»: раскрыта правда о браке Галкина* и Пугачёвой

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)
Более 14 лет назад Алла Пугачёва вышла замуж за Максима Галкина*. Практически сразу общественность стала гадать, когда же развалится звездный брак. Причиной возможного развода называли большую разницу в возрасте между певицей и шоуменом.
Однако годы идут, а брак как будто становится только крепче. 75-летняя Пугачёва и 48-летний Галкин* вместе с детьми уехали сначала в Израиль, а затем перебрались на Кипр. Супруги продолжают во всём поддерживать друг друга.
Источники, близкие к знаменитой чете убеждены, что секрет их крепкого брака заключается в том, что Алла Борисовна искренне любит своего мужа, а Максим согласен на всё ради связей своей именитой супруги и нажитых ею капиталов.
Андрей Матус, который попытался помочь Галкину* и Пугачёвой перевезти все богатства из особняка в подмосковной деревне Грязь в новую страну проживания пары, убежден, что юморист выбрал карьеру. Он питает страсть исключительно к деньгам и возможностям, которые стали доступны для него в браке.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Источники, близкие к знаменитой чете убеждены, что секрет их крепкого брака заключается в том, что Алла Борисовна искренне любит своего мужа, а Максим согласен на всё ради связей своей именитой супруги и нажитых ею капиталов.
Андрей Матус, который попытался помочь Галкину* и Пугачёвой перевезти все богатства из особняка в подмосковной деревне Грязь в новую страну проживания пары, убежден, что юморист выбрал карьеру. Он питает страсть исключительно к деньгам и возможностям, которые стали доступны для него в браке.
«Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина*, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может. Кто такой Галкин без Аллы Борисовны? Не существует его, как самостоятельной фигуры», – отметил Матус в эфире телепередачи «Новые русские сенсации».Напомним, что впервые искра между будущими супругами пробежала ещё в тот момент, когда Пугачёва была замужем за Филиппом Киркоровым. В течение шести лет Алла Борисовна и Филипп Бедросович громко разводились, после чего Пугачёва стала женой Галкина*. В 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри, которых выносила суррогатная мать.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
Анастасия Чинкова