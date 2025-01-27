«Вынужденная мера»: Онкобольной Отар Кушанашвили тайно женился на матери своего сына

Отар Кушанашвили (Фото: соцсети)
Известный шоумен 54-летний Отар Кушанашвили тайно женился на женщине после 20 лет отношений, но, как оказалось, брак стал вынужденной мерой.
Кушанашвили был несколько раз женат и имел много романов. У него есть девять детей от разных женщин. Однако последние 20 лет Отар живет с бизнесвумен и певицей Ольгой Фроловой. У пары есть 15-летний сын Даниил. А летом прошлого года шоумен узнал, что у него онкология.
Теперь же стало известно, что после новостей о болезни Отар нарушил свое обещание больше никогда не жениться и сделал предложение своей спутнице, однако оказалось, что подобный шаг стал лишь вынужденной мерой.
Большого торжества не было. Пара отправилась в ЗАГС прямо из больницы. После росписи состоялся ужин. При этом Отар из-за болезни придерживается ограничений в питании и полностью отказался от спиртного.
20 июня 2024 года Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Оказалось, что у шоумена врачи нашли четвертую стадию рака сигмовидной кишки и метастазы в печени. В октябре его прооперировали. Сейчас он лечится в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Ему еще предстоит три сеанса химиотерапии. Фролова круглосуточно поддерживает супруга и верит в его полное выздоровление.
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Теперь же стало известно, что после новостей о болезни Отар нарушил свое обещание больше никогда не жениться и сделал предложение своей спутнице, однако оказалось, что подобный шаг стал лишь вынужденной мерой.
«Дело в том, что в больнице его могут посещать только первые родственники. Поэтому я не могу сказать, что это вызвало у него огромный восторг и радость», — рассказала Фролова.
Большого торжества не было. Пара отправилась в ЗАГС прямо из больницы. После росписи состоялся ужин. При этом Отар из-за болезни придерживается ограничений в питании и полностью отказался от спиртного.
20 июня 2024 года Кушанашвили сообщил, что проходит лечение от онкологического заболевания. Оказалось, что у шоумена врачи нашли четвертую стадию рака сигмовидной кишки и метастазы в печени. В октябре его прооперировали. Сейчас он лечится в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина. Ему еще предстоит три сеанса химиотерапии. Фролова круглосуточно поддерживает супруга и верит в его полное выздоровление.
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Элина Позднякова